बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  4. when Vivek Oberoi reveals how losing childhood love to cancer at 17
बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (11:26 IST)

बचपन के प्यार संग विवेक ओबेरॉय ने देखे थे शादी के सपने, लेकिन 17 साल की उम्र में हो गई मौत

Vivek Oberoi birthday
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। विवेक काफी समय तक ऐश्वर्या राय संग रिलेशनशिप में रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2010 में प्रियंका अल्वा संग शादी रचाई थी। विवेक ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा किया था। 
 
विवेक ओबेरॉय ने बताया था कि उन्होंने अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड के साथ बड़े होने और शादी तक का सपना देखा था। लेकिन कैंसर की वजह से 17 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। 
 
मेन्सएक्सपी से बातचीत में विवेक ओबेरॉय ने कहा था, जब मैं 13 साल का था और वह 12 साल की थी, हम डेटिंग कर रहे थे। जब मैं 18 का था और वह 17 की तो हम रिलेशनशिप में आए। हमने साथ मिलकर आगे की जिंदगी और अपना भविष्य भी तय कर लिया था।
 
विवेक ने कहा था, मैंने साथ में कॉलेज जाने, शादी करने और बच्चे पैदा करने का सपना देखा था। मैंने दिमाग में अपनी जिंदगी प्लान कर ली थी। मैं उसे कॉल करने की कोशिश करता रहा लेकिन वह जवाब नहीं दे रही थी। उसने पहले बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगा कि जुकाम होगा। 
 
एक्टर ने कहा था, जब मेरी बात उससे नहीं हो पाई तो मैंने उसके कजन को कॉल किया। उसने बताया कि वह अस्पताल में है। मैं वहां पहुंचा। हम 5-6 साल से रिलेशनशिप में थे। तब मुझे पता चला कि वह एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की फाइनल स्टेज पर थी। मुझे सदमा लग गया। हमारी हर कोशिश के बावजूद, दो महीने के भीतर ही उसकी मौत हो गई। मैं टूट कर बिखर गया था।
 
विवेक ओबेरॉय ने कर्नाटक के पूर्व दिवंगत मंत्री जीवराज अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा संग शादी रचाई। विवेक के लिए प्रियंका को उनके परिवार ने चुना था। दोनों ने साल 2010 में शादी रचाई थी। कपल के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी हैं। 
