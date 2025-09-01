सोमवार, 1 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (11:57 IST)

मराठा आंदोलन में फंसी कपिल शर्मा शो की एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती, कहा- मुंबई में पहली बार लगी डर

Sumona mobbed in Mumbai
टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती, जिन्हें द कपिल शर्मा शो से घर-घर में पहचान मिली, हाल ही में मुंबई में एक डरावने अनुभव से गुज़रीं। साउथ मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान उनकी कार को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। यह घटना 31 अगस्त को आज़ाद मैदान के पास हुई, जब आंदोलन अपने तीसरे दिन में था और हजारों लोग ओबीसी कोटे में मराठों के लिए 10% आरक्षण की मांग कर रहे थे।
 
सुमोना ने इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती साझा करते हुए लिखा कि यह पहली बार था जब उन्होंने मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस किया। उन्होंने बताया कि एक शख्स ने उनकी कार के बोनट पर हाथ मारा, अजीब तरह से मुस्कुराया और पेट कार पर दबा दिया, जबकि आसपास लोग ‘जय महाराष्ट्र’ के नारे लगा रहे थे। पांच मिनट बाद एक और ऐसा ही वाकया हुआ और वहां कोई पुलिस मौजूद नहीं थी।
 
उन्होंने पोस्ट में लिखा, “कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मैं अपनी कार में थी, दिन के उजाले में, साउथ बॉम्बे में और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। सड़कें गंदगी से भरी थीं, फुटपाथों पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा रखा था। खाना, सोना, नहाना, रील बनाना—सब वहीं हो रहा था। यह सब शासन और नागरिक जिम्मेदारी का मजाक है।”
 
सुमोना ने आगे कहा कि अगर उनके साथ उस वक्त एक पुरुष दोस्त न होता, तो न जाने क्या हो सकता था। उन्होंने वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन डर के कारण ऐसा नहीं किया। पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “यह वह डिजिटल भारत नहीं है, जिसकी बात होती है। जब जातिवाद, धर्म, राजनीति, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हावी हो—तो यह विकास नहीं, पतन है।”

 
Sumona mobbed in Mumbai

हालांकि, अब उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी है।
 
बॉक्स ऑफिस पर 'परम सुंदरी' का मॉडरेट प्रदर्शन, वीकेंड कलेक्शन 28.48 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस पर 'परम सुंदरी' का मॉडरेट प्रदर्शन, वीकेंड कलेक्शन 28.48 करोड़ रुपयेसिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' ने पहले वीकेंड में ₹ 28.48 करोड़ का कलेक्शन किया है। शुक्रवार से रविवार तक फिल्म की कमाई में लगातार वृद्धि हुई, जो दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। हालांकि, मुंबई में बारिश से कलेक्शन प्रभावित हुआ। फिल्म की असली परीक्षा अब सोमवार से शुरू होगी।

रेड कटआउट ड्रेस में दिशा पाटनी का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

रेड कटआउट ड्रेस में दिशा पाटनी का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोजदिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने स्टाइलिश लुक और बोल्ड आउटफिट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। दिशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार दिशा ने रेड कलर की कटआउट ड्रेस में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

हीरो नहीं, शेफ अजय देवगन: काजोल ने बताया किचन का राज, पढ़कर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाओगे

हीरो नहीं, शेफ अजय देवगन: काजोल ने बताया किचन का राज, पढ़कर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाओगेकाजोल ने एक शो में खुलासा किया कि अजय देवगन न सिर्फ शानदार एक्टर हैं, बल्कि बेहतरीन कुक भी हैं। उन्होंने बताया कि अजय को कुकिंग का इतना शौक है कि वह किचन का दरवाजा बंद करके सीक्रेट रेसिपी बनाते हैं। उनकी खिचड़ी इतनी टेस्टी होती है कि जिसने भी खाई है, वह तारीफ किए बिना नहीं रह सका। जानिए अजय देवगन के किचन सीक्रेट्स इस मजेदार खबर में।

बिकिनी टॉप में नोरा फतेही का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा किया हाई

बिकिनी टॉप में नोरा फतेही का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा किया हाईबॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने सिजलिंग डांस मूव्स से तहलका मचाती रहती हैं। वह जल्द ही तंजानिया के सिंगर रेवन्नी के साथ Oh Mama Tetema गाने में नजर आने वाली हैं। इसी बीच नोरा ने अपनी कुछ सुपर हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

परम सुंदरी रिव्यू: सिद्धार्थ-जाह्नवी की केमिस्ट्री और खूबसूरत लोकेशन भी नहीं बचा पाई कमजोर कहानी को

परम सुंदरी रिव्यू: सिद्धार्थ-जाह्नवी की केमिस्ट्री और खूबसूरत लोकेशन भी नहीं बचा पाई कमजोर कहानी को‘परम सुंदरी’ एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। फिल्म की शुरुआत दिलचस्प लगती है, लेकिन कमजोर कहानी, ढीला स्क्रीनप्ले और सतही इमोशन इसे औसत बना देते हैं। खूबसूरत लोकेशन, मधुर संगीत और स्टारकास्ट होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांधने में नाकाम रहती है। जानिए इस फिल्म का पूरा रिव्यू और क्यों ‘परम सुंदरी’ बड़ी उम्मीदों के बावजूद दर्शकों को निराश करती है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Webdunia
