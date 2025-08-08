शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (11:44 IST)

कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हुई गोलीबारी, लॉरेंस गैंग ने दी धमकी- जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा...

Kapil Sharma's cafe shootout
फेमस कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर फायरिंग की घटना हो गई है। इस बार भी हमलावर ने फायरिंग का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। 
 
कपिल शर्मा के फैके पर फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लों ने ली है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर ने एक पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का 9 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है।इस वीडियो में कई बार फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही है।
 
गोल्डी ढिल्लों की तरफ की गई पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, सत श्री अकाल। राम राम सभी भाइयों को। आज जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे, सरे में फायरिंग हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। हमने इसको कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग नहीं सुनेगा तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे।
 
इतना ही नहीं लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो भी सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि कपिल शर्मा ने सलमान खान को अपने शो के पहले एपिसोड में बुलाया था। सलमान को बतौर गेस्ट अपने शो पर बुलाना लॉरेंस गैंग को नागवार गुजरा है। इसका बदला लेने के लिए उनकी तरफ से कपिल के कैफे पर फा‍यरिंग की गई। 
 
ऑडियो में धमकी देते हुए कहा गया कि 'जो भी सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा।' अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया चाहे छोटा मोटा कलाकार हो या छोटा मोटा डायरेक्टर हो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम मार देंगे उसको। 
और भी वीडियो देखें

Webdunia
