गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (15:36 IST)

जेद्दा में डांस परफॉर्म करने के लिए उर्वशी रौतेला ने वसूले इतने करोड़ रुपए

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का जेद्दा किंगडम में दिल छू लेने वाला स्वागत किया गया। उर्वशी ने हाल ही में अपने शो के लिए सऊदी अरब की यात्रा की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दिन अपने शानदार अभिनय के साथ मंच पर तूफान ला दिया। उर्वशी को सऊदी अरब के जेद्दा साम्राज्य में उनके प्रतिष्ठित प्रदर्शन के लिए 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो कि 34 लाख सऊदी रियाल के बराबर है। 
 
पूरा सभागार के टिकट जहां उर्वशी रौतेला ने लाइव प्रदर्शन किया बिक गए और उनके भारतीय प्रशंसकों से लेकर जेद्दा में उनके अविश्वसनीय विश्वव्यापी प्रशंसकों तक सभी को भारत की सबसे बड़ी महिला वैश्विक आइकन की एक विशेष 'जीवन में एक बार' झलक पाने के लिए एक स्थान के लिए संघर्ष करना पड़ा।
 
एक वायरल वीडियो में उर्वशी रौतेला अपने प्रदर्शन के हर हिस्से का आनंद लेते हुए दिखाई दीं। जैसा कि अपेक्षित था, भीड़ उसके लिए जय-जयकार कर रही थी और एक सच्ची दिवा की तरह, वह अपनी चुंबकीय उपस्थिति से सभी को मंत्रमुग्ध करने में कामयाब रही। 
 
वह अपने शानदार काले और चांदी के परिधान में एक वर्ग से अलग लग रही थी और अपने खूबसूरत चेहरे पर चमकती एक बड़ी मुस्कान के साथ, वह किसी और की तरह सकारात्मकता और उत्साह को प्रसारित करने में कामयाब रही। अपने दिल से नाचने से लेकर अपने रास्ते में आने वाले हर ध्यान और प्यार का आनंद लेने तक, ओजी 'क्वीन ऑफ कान' ने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने वैश्विक प्रशंसकों को अपनी आभा और उपस्थिति के साथ एक विशेष दृश्य उपहार दें। 
 
उर्वशी का प्रदर्शन इस तथ्य का एक उत्कृष्ट प्रमाण है कि सभी सही कारणों से, वह अंतरराष्ट्रीय शो के लिए विश्व स्तर पर भारत की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली कलाकार बने रहने की हकदार हैं। न केवल अंतरराष्ट्रीय शो, बल्कि उर्वशी रौतेला के पास 2025 में रिलीज़ होने वाली फिल्मों की एक शानदार लाइन-अप है। 
