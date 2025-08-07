गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (13:01 IST)

अच्छा हुआ रेंगते हुए नहीं गए, सैयारा देख लोगों को रोता देखकर अहान पांडे के ऑनस्क्रीन पिता ने उड़ाया पीआर टीम का मजाक

Film Saiyaara
निर्देशक मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाया हुआ है। 18 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। 
 
वहीं सिनेमाघरों में कई लोग इस फिल्म को देख रोते नजर आए, तो कोई ड्रिप लगाए फिल्म देखने चला गया। यहां तक की कई लोग अपनी एक्स को याद कर बेहोश हो गए। सोशल मीडिया पर भी 'सैयारा' की स्क्रीनिंग के दौरान की कई वीडियो वायरल हुई। 
 
थिएटर्स में लोगों के ऐसे रिएक्शन से फिल्म को और भी फायदा पहुंचा। इसके बाद कई लोगों की फिल्म को देखने की इच्छा जागी। हालांकि कई लोगों ने इसे पीआर स्टंट भी बताया। इसके बाद फिल्म के निर्माता अक्षय विधानी और निर्देशक मोहित सूरी ने कहा था कि प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक थीं, बनावटी नहीं थी।
 
वहीं अब फिल्म में अहान पांडे के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर वरुण बडोला ने शॉकिंग बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सैयारा की स्क्रीनिंग के दौरान लोगों का रोना, बेहोश होना सब असल में टीम के पीआर का हिस्सा था। उन्होंने ऑनलाइन ऐसा बज क्रिएट कर दिया था कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। 
 
वरुण बडोला ने कहा, जब हम फिल्म पर काम कर रहे थे, तो हमने नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी हिट होगी... लेकिन रिलीज के तीसरे दिन, जब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, तब हमें एहसास हुआ कि यह बड़ी हिट हो गई है। मैंने अभी तक 'सैयारा' नहीं देखी है। 
 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर वरुण ने कहा, तीसरे या चौथे दिन तक, फिल्म की चर्चा होने लगी थी। मैंने इंस्टाग्राम पर उत्साह देखा। लोग जो चूड़ियां तोड़ रहे थे, छतियां पीट रहे थे। मुझे लगता है कि प्रमोशन टीम थोड़ी ज्यादा ही आगे बढ़ गई। 
 
वरुण ने कहा, एक वीडियो में तो IV ड्रिप लगा दी। ये सब शायद प्रमोशन के लिए कहा गया होगा। भगवान का शुक्र है कि किसी का पैर टूट नहींगया या वो रेंगते हुए फिल्म देखने नहीं गए। हम समझते हैं फिल्म का प्रमोशन जरूरी होता है, लेकिन इसे एक हद तक ही ठीक माना जाता है। लेकिन फिल्म इतनी बड़ी कमाई सिर्फ इंस्टाग्राम प्रमोशन की वजह से नहीं कर सकती। लोग फिल्म देखने गए हैं और उन्हें पसंद भी आई है। 
अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग शुरू, मनाया जाएगा 25 सालों के सफर का जश्न

अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग शुरू, मनाया जाएगा 25 सालों के सफर का जश्नसोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का प्रतिष्ठित क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 17' शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। इस सीज़न का नया कैंपेन #JahanAkalHaiWahaanAkadHai लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यह बताता है कि आज के समय में समझदारी के साथ-साथ आत्मगौरव भी जरूरी है यानी अकल और अकड़, दोनों का जश्न।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कर रहे लव एंड वॉर की तैयारी, कपल पहुंचा संजय लीला भंसाली के ऑफिस!

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कर रहे लव एंड वॉर की तैयारी, कपल पहुंचा संजय लीला भंसाली के ऑफिस!संजय लीला भंसाली की आने वाली बड़ी फिल्म 'लव एंड वॉर' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। इसमें पहली बार तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ काम कर रहे हैं। फिल्म एक अलग तरह का बड़ा और शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है, जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे।

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, दर्ज हुई FIR

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, दर्ज हुई FIRसाउथ की फेमस एक्ट्रेस श्वेता मेनन मुश्‍किलों में घिर गई हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में एक्टिंग करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत पर एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास, एक्ट्रेस की रील को मिले 190 करोड़ व्यूज

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास, एक्ट्रेस की रील को मिले 190 करोड़ व्यूजबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली दीपिका की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शुमार है।

जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्याल

जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्यालदीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। दीपिका अक्सर अवसाद और मानसिक समस्याओं के मुद्दे पर बात करती रहती हैं। वह मानसिक स्वास्थ को लेकर अक्सर लोगों को जागरूक करती रहती हैं। दीपिका ने LiveLoveLaugh फॉउन्डेशन भी लॉन्च किया है, जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
