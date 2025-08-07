गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (10:40 IST)

जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्याल

Deepika Padukone
दीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। दीपिका अक्सर अवसाद और मानसिक समस्याओं के मुद्दे पर बात करती रहती हैं। वह मानसिक स्वास्थ को लेकर अक्सर लोगों को जागरूक करती रहती हैं। दीपिका ने LiveLoveLaugh फॉउन्डेशन भी लॉन्च किया है, जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। 
 
बीते‍ दिनों दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन के दिनों के बारें में बात की थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब वह सुसाइड करने का सोचने लगी थीं। डिप्रेशन से बाहर निकलने में उनकी मां ने मदद की थी। 
 
दीपिका ने कहा था, मैं इसका सारा क्रेडिट मां को दूंगी क्योंकि मेरी मां ने मेरी उस स्थिति को पहचाना था। लेकिन पता नहीं कैसे मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उस समय मैं अपने करियर की ऊंचाई पर थी और सब ठीक चल रहा था इसी वजह से कोई कारण भी नहीं था, जिसके चलते मैं ऐसा महसूस करूं। 
 
उन्होंने कहा था, उस वक्त मैं टूटा हुआ महसूस कर रही थी, ऐसा लगता था कि मैं पूरे दिन बस सो जाऊं। मुझे लगता आत्महत्या कर लूंगी तो इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। मेरे माता-पिता बैंगलोर में रहते हैं और जब वे मुझसे मिलने आते तो मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं हैं।
 
दीपिका ने बताया कि मेरी हालत देखकर मेरी मां ने मुझसे कुछ आम सवाल किए थे कि बॉयफ्रेंड की वजह से कुछ है? इंडस्ट्री में कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था बस मेरे अंदर एक खालीपन था। इसी वक्त मेरी मां को समझ आ गया था कि मैं डिप्रेशन में हूं। इसलिए मैं इसका सारा क्रेडिट मेरी मां को देती हूं।
 
दीपिका ने यह भी बताया था कि वह डिप्रेशन डिप्रेशन से कैसे बाहर आईं। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे प्रोफेशनल की मदद चाहिए थी और फिर मेरा सफर शुरू हुआ। मैं मनोचिकित्सक से मिली, मेडिकेशन हुई। शुरुआती वक्त में मुझे ये सब पसंद नहीं आता था, क्योंकि मेंटल इलनेस को काफी अलग नजर से देखा जाता है लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे अच्छा महसूस होने लगा।
 
बता दें कि दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में थीं और एक्ट्रेस जल्द ही उनसे शादी करना चाहती थीं लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद खबरें आने लगी थी कि रणबीर से ब्रेकअप के बाद ही दीपिका डिप्रेशन का शिकार हुई। हालांकि, अब दीपिका रणवीर सिंह की पत्नी हैं। वहीं रणबीर भी आलिया भट्ट के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 
सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

रणबीर कपूर की एनिमल अक्षय कुमार की इस हिट फिल्म की है कॉपी? निर्देशक बोले- मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूं...

रणबीर कपूर की एनिमल अक्षय कुमार की इस हिट फिल्म की है कॉपी? निर्देशक बोले- मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूं...साल 2023 में रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म में रणबीर कपूर का खूंखार अवतार देखने को मिला था। रणबीर की 'एनिमल' की तुलना अक्षय कुमार की 1999 में रिलीज फिल्म 'जानवर' से भी की गई थी। अब जानवर के निर्देशक सुनील दर्शन ने संदीप रेड्डी पर उनकी फिल्म को कॉपी करने का आरोप लगाया है।

वॉर 2 के आवन जावन गाने में रितिक रोशन और कियारा आडवाणी की केमेस्ट्री ने जीता लोगों का दिल

वॉर 2 के आवन जावन गाने में रितिक रोशन और कियारा आडवाणी की केमेस्ट्री ने जीता लोगों का दिलयशराज फिल्म्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वॉर 2' का पहला गाना 'आवन जावन' हाल ही में रिलीज हुआ है। इस रोमांटिक गाने में सुपरस्टार रितिक रोशन और कियारा आडवाणी एक साथ नजर आ रहे हैं। इस गाने में दोनों कलाकारों की जबरदस्त केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत रही है।

शिवकार्तिकेयन स्टारर एक्शन धमाका दिल मद्रासी का काउंटडाउन हुआ शुरू, इन दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

शिवकार्तिकेयन स्टारर एक्शन धमाका दिल मद्रासी का काउंटडाउन हुआ शुरू, इन दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीजशिवकार्तिकेयन पहली बार मशहूर फिल्ममेकर ए.आर. मुरुगदॉस के साथ धमाकेदार एक्शन थ्रिलर 'दिल मद्रासी' में नजर आने वाले हैं। इस बड़े ऐलान ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। यह फिल्म अमरन के पावरहाउस परफॉर्मर और कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स दे चुके मास्टर स्टोरीटेलर का शानदार संगम होगी।

प्राइम वीडियो ने किया सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज अंधेरा का ऐलान, इस दिन होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो ने किया सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज अंधेरा का ऐलान, इस दिन होगा प्रीमियरप्राइम वीडियो ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर अपनी नई सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज 'अंधेरा' की ग्लोबल प्रीमियर डेट अनाउंस कर दी है। यह सीरीज 14 अगस्त से सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। इसमें प्रिय बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्राजक्ता कोली और सुरवीन चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं।

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
