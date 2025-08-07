रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कर रहे लव एंड वॉर की तैयारी, कपल पहुंचा संजय लीला भंसाली के ऑफिस!
संजय लीला भंसाली की आने वाली बड़ी फिल्म 'लव एंड वॉर' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। इसमें पहली बार तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ काम कर रहे हैं। फिल्म एक अलग तरह का बड़ा और शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है, जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे।
फिल्म को लेकर जोश अपने चरम पर है, वहीं हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर देखा गया। इससे फैंस के मन में सवाल उठने लगे, आखिर क्या चल रहा है?
हालांकि रणबीर और आलिया अलग-अलग समय पर ऑफिस पहुंचे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने चर्चा को तेज कर दिया है। क्या लव एंड वॉर से जुड़ा कोई नया अपडेट आने वाला है? क्या हमें फिल्म की ताज़ा खबर मिलने वाली है? क्या चल रहा है, ये तो समय ही बताएगा।
संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म लव एंड वॉर के लिए लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल पहली बार साथ नजर आएंगे। बड़े पर्दे पर इन तीनों को देखना दर्शकों के लिए बहुत खास होने वाला है। फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज़ होगी।