गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Amitabh Bachchan starts shooting for Kaun Banega Crorepati 17
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (12:08 IST)

अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग शुरू, मनाया जाएगा 25 सालों के सफर का जश्न

Amitabh Bachchan
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का प्रतिष्ठित क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 17' शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। इस सीज़न का नया कैंपेन #JahanAkalHaiWahaanAkadHai लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यह बताता है कि आज के समय में समझदारी के साथ-साथ आत्मगौरव भी जरूरी है यानी अकल और अकड़, दोनों का जश्न।
 
अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सीज़न की शूटिंग शुरू कर दी है और इस बार प्रतियोगियों और दर्शकों के लिए कई रोमांचक सरप्राइज़ तैयार हैं। शो के 25 शानदार साल पूरे होने के मौके पर, उन्होंने इस सिल्वर जुबली एडिशन के लिए एक खास नया तोहफ़ा भी पेश किया है।
 
नए सीज़न और अपने लीजेंडरी होस्ट के साथ, केबीसी 17 इस साल भारतीय टेलीविज़न के सबसे चर्चित शोज़ में से एक बनने का वादा करता है। 
 
ऐसे में, ओपनिंग एपिसोड में न सिर्फ कुछ नए ऐलान होंगे, बल्कि यह दर्शकों के लिए उत्साह की एक नई लहर भी लेकर आएगा। कौन बनेगा करोड़पति 17 की शुरुआत 11 अगस्त से हो रही है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का अरोप, दर्ज हुई FIR

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का अरोप, दर्ज हुई FIRसाउथ की फेमस एक्ट्रेस श्वेता मेनन मुश्‍किलों में घिर गई हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में एक्टिंग करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत पर एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास, एक्ट्रेस की रील को मिले 190 करोड़ व्यूज

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास, एक्ट्रेस की रील को मिले 190 करोड़ व्यूजबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली दीपिका की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शुमार है।

जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्याल

जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्यालदीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। दीपिका अक्सर अवसाद और मानसिक समस्याओं के मुद्दे पर बात करती रहती हैं। वह मानसिक स्वास्थ को लेकर अक्सर लोगों को जागरूक करती रहती हैं। दीपिका ने LiveLoveLaugh फॉउन्डेशन भी लॉन्च किया है, जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है।

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

रणबीर कपूर की एनिमल अक्षय कुमार की इस हिट फिल्म की है कॉपी? निर्देशक बोले- मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूं...

रणबीर कपूर की एनिमल अक्षय कुमार की इस हिट फिल्म की है कॉपी? निर्देशक बोले- मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूं...साल 2023 में रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म में रणबीर कपूर का खूंखार अवतार देखने को मिला था। रणबीर की 'एनिमल' की तुलना अक्षय कुमार की 1999 में रिलीज फिल्म 'जानवर' से भी की गई थी। अब जानवर के निर्देशक सुनील दर्शन ने संदीप रेड्डी पर उनकी फिल्म को कॉपी करने का आरोप लगाया है।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com