श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म का रीमेक करेंगी जाह्नवी कपूर? सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी का नाम आज भी इंडस्ट्री में सम्मान से लिया जाता है। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई। अब खबरें आ रही हैं कि उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी मां की आइकॉनिक फिल्म चालबाज का रीमेक करने की तैयारी में हैं।

कौन सी फिल्म बनेगी रीमेक?

सूत्रों के मुताबिक, यह फिल्म श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसने 80 और 90 के दशक में तहलका मचाया था। हालांकि मेकर्स ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा तेज है कि जाह्नवी कपूर इस प्रोजेक्ट में लीड रोल निभा सकती हैं।

सोशल मीडिया पर बवाल – फैंस की राय बंटी

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गई। कुछ फैंस का कहना है कि जाह्नवी अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, वहीं कुछ का कहना है कि "ओरिजिनल फिल्म को छेड़ना सही नहीं है।" ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #JanhviKapoor और #SrideviRemake जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

बॉलीवुड में रीमेक ट्रेंड का बढ़ता क्रेज

पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में रीमेक ट्रेंड काफी बढ़ गया है। जाह्नवी कपूर का यह प्रोजेक्ट भी उसी लिस्ट में शामिल हो सकता है। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर यह फिल्म बनती है तो यह एक इमोशनल प्रोजेक्ट होगा, जो श्रीदेवी फैंस को नॉस्टैल्जिया में ले जाएगा।

जाह्नवी का रिएक्शन: अभी तक चुप्पी

जाह्नवी कपूर ने अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए हा नहीं किया है। वे सोच समझकर फैसला लेना चाहती हैं।

क्या बोले इंडस्ट्री इनसाइडर्स?

फिल्म ट्रेड पंडितों का कहना है कि मेकर्स इस प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और यह बड़े बजट की फिल्म होगी। OTT प्लेटफॉर्म और थिएट्रिकल रिलीज दोनों के लिए प्लानिंग चल रही है। अगर यह रीमेक बनता है तो जाह्नवी के करियर के लिए यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है।