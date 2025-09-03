बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फोकस
  4. Shakti Kapoor biography
Written By समय ताम्रकर
Last Updated : बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (05:53 IST)

शक्ति कपूर के जीवन की 30 दिलचस्प बातें, जो आज तक शायद ही किसी को पता हों

Shakti Kapoor biography
  1. शक्ति कपूर का वास्तविक नाम सुनील सिकंदरलाल कपूर है। उनका जन्म 3 सितंबर 1952 को हुआ। उन्हें अपना 'सुनील' नाम कमजोर लगा जिसे बदलकर उन्होंने शक्ति कर लिया। 
  2. शक्ति कपूर ने दिल्ली युनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज से अध्ययन किया है। इसके अलावा एफटीआईआई से अभिनय की बारीकियां सीखीं। 
  3. शक्ति कपूर का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता की कनॉट प्लेस पर टेलरिंग की दुकान थी। 
  4. शक्ति कपूर एक बार अपने माता-पिता को अपनी फिल्म 'इंसानियत के दुश्मन' दिखाने ले गए। फिल्म में वे बलात्कार करते नजर आएं। यह देख उनकी मां भड़क गई और थिएटर छोड़ कर चली गई। पिता ने फटकार लगा दी कि सिर्फ लड़कियों को छेड़ने का काम करते हो। अच्छे रोल करो। हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्री के साथ काम करो।
  5. शक्ति स्पोर्ट्स कार के शौकीन थे और कार खर्च में खूब पैसा खर्च करते थे। जीतेन्द्र, जिनके साथ शक्ति ने कई फिल्में की हैं, ने शक्ति को सलाह दी कि वे पैसा बरबाद न करें। प्रॉपर्टी खरीदें तो भविष्य अच्छा साबित होगा। शक्ति ने सलाह मानी। उनके तीन मुंबई में और एक दिल्ली में भव्य बंगले हैं।  
  6. मिथुन चक्रवर्ती की शक्ति कपूर बेहद इज्जत करते हैं। सभी महत्वपूर्ण सलाह वे मिथुन से ही लेते हैं। शक्ति का कहना है कि यदि मिथुन उन्हें तमाचा भी मार दें तो भी वे गुस्सा नहीं करेंगे। 
  7. शक्ति कपूर की पत्नी शिवांगी कोल्हापुरे रिश्ते में फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की बहन हैं। शिवांगी 'किस्मत' फिल्म कर रही थी जिसमें शक्ति भी थे। शिवांगी को शक्ति दिल दे बैठे। अपनी स्पोर्ट्स कार में घूमा कर उन्होंने शिवांगी का दिल जीत लिया और बाद में शादी भी कर ली।
  8. सत्ते पे सत्ता के दौरान शक्ति को महसूस हुआ कि वे कॉमेडी भी कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने बाद में कई कॉमिक रोल निभाए। विलेन भी वे कॉमिक अंदाज में बने। 
  9. शक्ति ने कई यादगार रोल निभाए। जैसे इंसाफ में इंस्पेक्टर भिंडे, अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर गोगो, राजा बाबू का नंदू , तोहफा का किरदार आदि। 
  10. तोहफा में बोला गया शक्ति का संवाद 'आऊ... ललिता' बहुत पसंद किया गया। उन्होंने यह लाइन कॉपी की थी। तोहफा तेलुगु फिल्म 'देवता' का रीमेक थी और उसमें मोहन बाबू इसी अंदाज में बोलते हैं। 
  11. शक्ति कपूर आम आदमी के पसंद के कलाकार रहे हैं। उन्होंने उसी दर्शक वर्ग को ध्यान में रख कर फिल्में की हैं। शक्ति के अभिनय को ज्यादातर क्रिटिक्स ने पसंद नहीं किया। उनके अनुसार शक्ति लाउड और ओवर एक्टिंग करते हैं। 
  12. शक्ति कपूर पर 100 से भी ज्यादा गाने फिल्माए गए हैं। चूंकि वे युवा हीरो जैसे लगते थे इसलिए संजय दत्त, मिथुन, गोविंदा के साथ उन पर कई गानों का फिल्मांकन हुआ। रॉकी में तो वे संजय दत्त के साथ डांस काम्पिटिशन में नजर आएं। 
  13. शक्ति को इतना डांस करते देख अमजद खान ने उनका नाम डिस्को क्वीन रख दिया था। 
  14. बात उस समय की है जब सलमान छोटे थे और शक्ति कपूर उनके घर जाते थे। सलीम खान के साथ पीने-पिलाने का दौर होता था। सुरूर में आने के बाद शक्ति तीनों खान ब्रदर्स (सलमान-अरबाज-सोहेल) से डांस कराते थे। सलमान इस बात को आज तक नहीं भूले हैं।  
  15. कादर खान के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही लोकप्रिय हुई। दोनों ने साथ में लगभग सौ फिल्में की। दर्शक दोनों को साथ देख कर ही खुश हो जाया करते थे। दोनों की लो‍कप्रियता का यह आलम था कि पोस्टर्स में हीरो-हीरोइन के साथ उन्हें भी स्थान दिया जाता था। कई फिल्मों में तो दोनों को हीरो-हीरोइन से ज्यादा पैसे मिले। 
  16. शक्ति के अनुसार कादर खान उनके गुरु हैं और उन्होंने कादर से बहुत कुछ सीखा। 
  17. शक्ति कपूर को डेविड धवन बेहद पसंद करते हैं। डेविड ने उन्हें अपनी 18 फिल्मों में लिया है। 
  18. मिथुन, गोविंदा, जीतेन्द्र के साथ शक्ति ने सर्वाधिक फिल्में की। 
  19. इतनी सारी फिल्में और रोल निभाने के बावजूद उन्हें सिर्फ राजा बाबू के लिए ही फिल्मफेअर अवॉर्ड मिला। 
  20. एक दौर ऐसा भी था जब शक्ति कपूर हर फिल्म में नजर आते थे। उन्हें आलू कहा जाने लगा जिसे जिस सब्जी (फिल्म) में डाल दो तो मजा बढ़ जाता है।
  21. शक्ति कपूर को शराब की इतनी लत लग गई थी कि शूटिंग खत्म होने पर वे घर या होटल तक पहुंचने का भी इंतजार नहीं करते थे और कार में ही बोतल खोल कर बैठ जाते थे। 
  22. शक्ति की इस आदत से बेटी श्रद्धा कपूर बेहद परेशान हो गई। श्रद्धा का मानना था कि उनके पिता परिवार के साथ समय व्यतीत करने के बजाय शराब पीना पसंद करते हैं। शक्ति ने इसीलिए रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लिया ताकि ये बता सकें कि वे बिना शराब के रह सकते हैं। लगभग चार सप्ताह तक वे इस शो का हिस्सा रहें और शराब को हाथ तक नहीं लगाया। 
  23. बिग बॉस शो में जब वे शामिल हुए तो 13 प्रतियोगियों के बीच वे एकमात्र पुरुष थे। इसको लेकर लोगों ने खूब मजाक बनाया। 
  24. अपनी इमेज के विपरीत शक्ति कपूर एक फैमिली मैन के रूप में शो में नजर आए और इससे उनकी छवि बेहतर हुई।
  25. कई फिल्मों में उन्होंने हीरोइन के साथ रोमांस भी किया। 
  26. 2005 में शक्ति कपूर एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे। एक पत्रकार उनसे उभरती एक्ट्रेस बन कर मिलती है और शक्ति उससे बेहूदी बात करते हैं। शक्ति के अनुसार यह चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए की गई साजिश थी। 
  27. स्टिंग ऑपरेशन के तहत शक्ति पर फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने बैन लगाया था। यह बैन सिर्फ एक हफ्ते तक ही बना रहा। 
  28. एसोशियन ऑफ इंडियन मोशन पिक्चर्स एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स ने शक्ति कपूर पर किसी तरह ना बैन न लगाने की घोषणा की क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ था।
  29. शक्ति कपूर के दो बच्चे हैं। बॉलीवुड में धूम मचा रही श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धार्थ कपूर के पिता शक्ति कपूर हैं। 
  30. शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत की अभिनय में रूचि देख उन्होंने उसे न्यूयॉर्क में एक्टिंग सीखने भेजा। लंदन में डायरेक्शन सिखाया। इसके बाद शक्ति कपूर ने सिद्धांत को निर्देशक प्रियदर्शन के पास उनका असिस्टेंट बनकर ट्रेंड करवाया।  
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म का रीमेक करेंगी जाह्नवी कपूर? सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म का रीमेक करेंगी जाह्नवी कपूर? सोशल मीडिया पर मचा हंगामाजाह्नवी कपूर को लेकर खबर है कि वह अपनी मां श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म का रीमेक करने जा रही हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस का कहना है कि यह श्रीदेवी को ट्रिब्यूट होगा। क्या सच में जाह्नवी करेंगी यह फिल्म? जानिए पूरी डिटेल।

सुहाना खान की अलीबाग डील पर बवाल, करोड़ों की जमीन को लेकर जांच शुरू

सुहाना खान की अलीबाग डील पर बवाल, करोड़ों की जमीन को लेकर जांच शुरूशाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की अलीबाग प्रॉपर्टी डील विवादों में घिर गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने थाल गांव में करीब 12.91 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी, जो मूल रूप से खेती के लिए किसानों को दी गई थी। आरोप है कि सुहाना ने बिना अनुमति यह डील की। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और अलीबाग तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है।

कुछ इंजीनियर तो कुछ 10वीं पास... कितने पढ़े-लिखे हैं ये फिल्म स्टार्स...

कुछ इंजीनियर तो कुछ 10वीं पास... कितने पढ़े-लिखे हैं ये फिल्म स्टार्स...ज्यादातर हीरो पढ़ाई-लिखाई के मामले में जीरो साबित हुए हैं। किसी तरह स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद कइयों ने तो कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा। कुछ कॉलेज गए भी तो कोर्स अधूरा छोड़ कर भाग आए। कुछ इंजीनियर बनने के बाद अभिनेता बन गए। परिणीति और अमीषा पटेल के पास तो बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं। आइए जानते हैं कि कौन कितना पढ़ा-लिखा है...

अक्षय कुमार जब डिम्पल कपाड़िया के साथ रोमांस करते-करते रह गए

अक्षय कुमार जब डिम्पल कपाड़िया के साथ रोमांस करते-करते रह गए90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ के पीछे छिपे कई राज आज भी लोगों को चौंकाते हैं। जानिए क्यों डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म छोड़ी, रेखा की एंट्री कैसे हुई और शूटिंग के दौरान कौन-सी अफवाहें रवीना टंडन को असहज कर गईं। साथ ही जानें, कैसे WWF के अंडरटेकर ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।

मराठा आंदोलन में फंसी कपिल शर्मा शो की एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती, कहा- मुंबई में पहली बार लगी डर

मराठा आंदोलन में फंसी कपिल शर्मा शो की एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती, कहा- मुंबई में पहली बार लगी डरकपिल शर्मा शो फेम एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती साउथ मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान एक चौंकाने वाली घटना का शिकार हुईं। प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार को घेर लिया, जिससे एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी और डर जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि यह पहली बार था जब उन्होंने मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस किया। हालांकि, सुमोना ने बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com