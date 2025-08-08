शनिवार, 9 अगस्त 2025
  urvashi rautela networth fame beyond bollywood films
Written By WD Entertainment Desk

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

Urvashi Rautela Networth
आज के जमाने में मशहूर होना सिर्फ़ फिल्में करने तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो भले ही कम फिल्में करते हों, लेकिन फिर भी वे हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उर्वशी रौतेला भी उनमें से एक हैं। उन्होंने 2013 में 'सिंह साब द ग्रेट'  से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी असली पहचान फिल्मों से ज़्यादा उनकी ग्लैमरस ज़िंदगी, महंगे शौक और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी से बनती है।
 
सिनेमा से इतर, एक अलग पहचान
अगर आप उर्वशी रौतेला की फिल्मों की लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने ज़्यादातर छोटे रोल या आइटम सॉन्ग्स किए हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने तमिल फिल्म 'द लेजेंड' और तेलुगु फिल्म 'एजेंट'  जैसी क्षेत्रीय फिल्मों में काम किया है। हाल ही में, उन्होंने एक 3 मिनट के आइटम नंबर के लिए 2 से 3 करोड़ रुपये चार्ज किए थे। यह दिखाता है कि उनकी कमाई और शोहरत अब सिर्फ़ फिल्मों के बॉक्स-ऑफिस पर निर्भर नहीं है। एक आलोचक ने उनकी फिल्म में उनकी भूमिका को "बिल्कुल अनावश्यक" भी बताया था। हालांकि, इन बातों से उनकी लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे रास्ते भी खोज लिए हैं।
 
फैशन और लग्ज़री: सुर्ख़ियों में रहने का नुस्ख़ा
उर्वशी रौतेला को अक्सर उनके महंगे और खूबसूरत पहनावे के लिए जाना जाता है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और लोग उनके महंगे कपड़ों की मत जानकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अरब फैशन वीक में हिस्सा लिया था और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। उस इवेंट में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के लिए 37 करोड़ रुपये की ड्रेस पहनी थी, जो ख़ास सोने से बनी थी।
 
कान्स फिल्म फ़ेस्टिवल जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी वे अपनी ड्रेसेस के कारण खूब सुर्खियां बटोरती हैं। उन्होंने एक बार 14 करोड़ की ड्रेस और दूसरी बार 40 करोड़ का गाउन पहना था। इसके अलावा, 60 लाख की हीरे जड़ी ड्रेस  और बिकिनी बैग जैसे उनके अजीबोगरीब फैशन स्टेटमेंट भी लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं। इन सबके बावजूद, कई बार उनकी फैशन पसंद विवादों में भी आती है। एक बार कान्स में उनकी ड्रेस फटी हुई थी, जिसके बाद उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था। लेकिन चाहे तारीफ़ हो या आलोचना, ये सब बातें उन्हें लगातार लाइमलाइट में बनाए रखती हैं।

उनकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का एक और उदाहरण तब सामने आया, जब लंदन के एक एयरपोर्ट से उनका 70 लाख रुपये के गहनों से भरा बैग चोरी हो गया था। उन्होंने खुद इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद यह ख़बर भी काफ़ी फैली थी।

Urvashi Rautela Networth
सोशल मीडिया की ताकत
उर्वशी रौतेला की सबसे बड़ी ताकत उनका सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम पर उनके 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इस बड़ी संख्या की वजह से वे भारत की उन गिनी-चुनी हस्तियों में शामिल हो गई हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उनके लिए इंस्टाग्राम सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं, बल्कि कमाई का एक बड़ा ज़रिया बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 3 से 5 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं, जो कई बड़े अभिनेताओं से भी ज़्यादा है।
 
इस प्लेटफ़ॉर्म पर वे अलग-अलग ब्रांड्स का प्रचार करती हैं और लगातार अपने फ़ैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 110 करोड़ रुपये से ज़्यादा है , जिसमें सोशल मीडिया की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। सोशल मीडिया पर उनकी इतनी मज़बूत पकड़ ने उन्हें फिल्मों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने से आज़ाद कर दिया है।

Urvashi Rautela Networth
 
विवाद और सुर्ख़ियां: जानबूझकर या अनजाने में?
उर्वशी रौतेला अक्सर कुछ विवादों की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ उनका कथित रिश्ता और फिर विवाद लंबे समय से मीडिया का हिस्सा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने 'मिस्टर आरपी' का ज़िक्र किया था, जिसके बाद ऋषभ पंत ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर लिखा था कि "मेरा पीछा छोड़ो बहन, झूठ की भी कोई सीमा होती है"। हाल ही में, जब उनसे ऋषभ पंत से शादी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने 'नो कमेंट' कहकर इस मामले को और हवा दे दी थी।
 
इसके अलावा, उन्होंने एक बार दावा किया था कि उत्तराखंड में उनके नाम पर एक मंदिर है। इस दावे के बाद उन्हें बहुत ट्रोल किया गया और उनकी टीम को बाद में सफ़ाई भी देनी पड़ी थी।
 
इन सभी बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उर्वशी रौतेला ने एक स्मार्ट रणनीति अपनाई है। वे फिल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया और विवादों के ज़रिए अपना नाम और शोहरत बनाए रखती हैं। उनकी यह रणनीति उन्हें एक आधुनिक 'सेल्फ-मेड' सेलिब्रिटी के तौर पर पेश करती है, जिनकी सफलता की परिभाषा सिर्फ़ फिल्मों तक सीमित नहीं है।
Webdunia
