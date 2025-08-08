शनिवार, 9 अगस्त 2025
फिल्मों में राखी: बॉलीवुड ने कैसे बदली भाई-बहन की कहानियां? रक्षाबंधन का जादू:

Raksha Bandhan in Bollywood
हिन्दी फिल्मों में भारतीय परंपराओं और त्योहारों को हमेशा ही बेहद दिलचस्प तरीके से दिखाया जाता रहा है। रक्षाबंधन का पर्व इससे अछूता नहीं है। फिल्मों के शुरुआती दौर से लेकर कई फिल्मों में बहना, भाई की कलाई पर राखी बांधती नजर आई और बहन की रक्षा की खातिर भाइयों को बलिदान देते हुए देखा गया।
 
अभिनेत्री नफीसा अली कहती हैं ‘‘राखी की शुरुआत हिन्दी फिल्मों में सोहराब मोदी की 1941 में बनी ‘सिकंदर’ से हुई जिसमें पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर की भूमिका निभाई थी। हम लोग स्कूल में रानी कर्णावती की कहानी पढ़ते थे जिन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी।
 
महबूब खान की ‘हुमायूं’ (1945) में हमने यह देखा भी। इसमें अशोक कुमार ने हुमायूं की और वीना ने कर्णावती की भूमिका निभाई थी। 1959 में एलवी प्रसाद की फिल्म ‘छोटी बहन’ में भाई बहन के रिश्ते, नेत्रहीनता और परिवार के लोगों के व्यवहार को बहुत अच्छी तरह दिखाया गया था। इसका गीत ‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ आज भी लोगों को याद है। फिल्म में नंदा और बलराज साहनी भाई बहन बने थे।’’
 
पुरानी फिल्म ‘‘छोटी बहन’’ से लेकर ‘‘हम साथ साथ हैं’’ तक समय बदलता गया और इसी के साथ-साथ बॉलीवुड में बहन की छवि भी बदलती गई। भाइयों का अंदाज भी बदलता रहा। ‘‘जाने तू या जाने ना’’ में भाई का बहन की फिक्र करने का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया।
 
‘‘जोश’ फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन ने शाहरूख खान की बहन की भूमिका निभाई थी। भाई बहन का प्यार दिखाने में दोनों ने न्याय किया, लेकिन यह जोड़ी अपनी इमेज के चलते दर्शकों के गले नहीं उतर पाई।
 
‘माई ब्रदर निखिल’ में भाई संजय सूरी और बहन जूही चावला का प्यार बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाया। फिल्म में जूही चावला अपने एचआईवी ग्रस्त भाई को समाज में पूरा सम्मान दिलाने के लिए जूझती नजर आती हैं जिसका वह हकदार है।’’
 
नफीसा कहती हैं ‘‘फिल्मों में हम भावनाओं, परंपराओं और घटनाओं को ही अलग-अलग अंदाज में देखते हैं। रक्षाबंधन हमारे जीवन में खास महत्व रखता है। कुछ रूढ़ियां भी चली आ रही हैं जो कभी कभार रिश्तों पर हावी हो जाती हैं। फिल्मों में इनका चित्रण बखूबी किया गया है, लेकिन अब बदलते समय के साथ इनका भी स्वरूप बदल रहा है।’’
 
 
भाई बहन के प्यार पर बनी खालिद मोहम्मद की फिल्म फिजा में 1993 के मुंबई दंगों, सांप्रदायिक तनाव के दौरान लापता हुए भाई रितिक रोशन को उनकी बहन करिश्मा कपूर यानी फिजा तलाश करती नजर आती हैं। भाई अमान मिल तो जाता है, लेकिन उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती है।
 
राखी, भाई बहन, बंधन, तलाश, मेरे भैया, दीदी, सच्चा झूठा, प्यारी बहना, रेशम की डोर, अनोखा बंधन, यह कैसा इन्साफ, तपस्या, आइना, हम तुम्हारे हैं सनम, प्यारी बहना जैसी कई फिल्में हैं जिनमें भाई बहन के प्यार को दिखाया गया है।
 
इन दिनों फिल्मों में राखी से जुड़े गाने या सीन कम हो गए हैं। भाई-बहन नजर तो आते हैं, लेकिन रक्षाबंधन गायब सा है। 
 
