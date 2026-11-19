डेढ़ साल की मुश्किलों में सलमान खान बने सबसे बड़ी ताकत, अपूर्व लाखिया ने बताया कैसे पूरी हुई ‘मातृभूमि’ की जर्नी

‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का सफर आसान नहीं रहा। करीब डेढ़ साल तक कई चुनौतियों, अनिश्चितताओं और अटकलों का सामना करने के बाद आखिरकार फिल्म बड़े पर्दे तक पहुंचने के लिए तैयार है। इस मुश्किल दौर में पूरी टीम के लिए लगातार हौसले और प्रेरणा का स्रोत बने रहे सलमान खान।

फिल्म के इस उतार-चढ़ाव भरे सफर को याद करते हुए निर्देशक अपूर्व लाखिया ने सलमान खान के निरंतर साथ और सहयोग को टीम की सबसे बड़ी ताकत बताया है, जिसने हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला दिया।

सलमान खान और फिल्म के चुनौतीपूर्ण सफर के बारे में बात करते हुए अपूर्व लाखिया कहते हैं, 'मातृभूमि' को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से कोशिश करनी पड़ रही है। इस दौरान कई मुश्किलें आईं। ऐसी अफवाहें भी उड़ीं कि फिल्म अटक गई है या सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी। कई बार ऐसा लगा कि मंजिल लगातार हमसे दूर होती जा रही है! लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हमें विश्वास था कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर अपने सुपरस्टार के साथ दर्शकों के सामने आने की हकदार है। इसलिए हम लगातार मेहनत करते रहे और सर के फैंस के लिए इसे बेहतरीन अनुभव बनाने की पूरी कोशिश करते रहे।

उन्होंने कहा, इस पूरे संघर्ष ने हमें एक टीम के रूप में और भी करीब ला दिया। आज जब हम आखिरकार फिल्म को दर्शकों के सामने लाने के लिए तैयार देख रहे हैं, तो यकीन ही नहीं होता कि हमने यह सफर पूरा कर लिया है! यह वाकई कितना शानदार सफर रहा है। इस पूरे उतार-चढ़ाव के दौरान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा सलमान सर थे। उनका हमारे साथ मौजूद रहना ही हर मुश्किल परिस्थिति को आसान बना देता था।

अपूर्व लाखिया के लिए सलमान खान की भागीदारी सिर्फ फिल्म के मुख्य अभिनेता तक सीमित नहीं थी। इस चुनौतीपूर्ण सफर के दौरान उनकी लगातार मौजूदगी पूरी टीम के लिए भरोसे और हौसले का स्रोत बनी रही, जिससे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना आसान हुआ। फिल्म को लेकर कई तरह की अनिश्चितताओं के बावजूद टीम इसे सिनेमाघरों तक पहुंचाने के अपने इरादे पर कायम रही और इस दौरान सलमान खान के सहयोग ने सभी का मनोबल बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

अपने प्रोजेक्ट्स के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले सलमान खान ने एक बार फिर मुश्किल हालात के बावजूद अपने विजन के साथ खड़े रहने का उदाहरण पेश किया है। ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ से उनका जुड़ाव और फिल्म के चुनौतीपूर्ण सफर में टीम को मिला उनका सहयोग इस बात को दर्शाता है कि वह फिल्म को वह सिनेमाई रिलीज दिलाने में विश्वास रखते हैं, जिसकी वह हकदार है।

अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। जियो स्टूडियोज फिल्म का ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जबकि जी स्टूडियोज इसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। फिल्म में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।