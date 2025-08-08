शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (17:46 IST)

साक्षी मलिक ने खींचे राघव जुयाल के बाल, एक्टर ने गु्स्से में जड़ दिया थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर दी सफाई

Sakshi Malik
अपनी डांसिंग से लोगों को दिवाना बनाने वाले राघव जुयाल आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके हैं। ऐसे तो वह अपने क्यूट नेचर के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस बार उनका गु्स्से वाला अंदाज देखने को मिला है। दरअसल, सोशल मीडिया पर राघव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एक्ट्रेस साक्षी मलिक को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। 
 
वायरल हो रहे इस वीडियो में राघव जुयाल और साक्षी मलिक के बीच हाथापाई होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में साक्षी, राघव के बाल खींचती हैं, इसके बाद वह एक्ट्रेस को थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद साक्षी दोबारा राघव को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन बाकी दोनों लड़के उन्हें रोक लेते हैं। वीडियो में काफी अफरा-तफरी भी दिख रही है। 
 
वीडियो में राघव काफी गु्स्से में नजर आ रहे हैं। वहीं साक्षी भी काफी आग बबूला हो रही हैं। थप्पड़ खाने के बाद साक्षी रोती हुई भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या दोनों सच में झगड़ रहे थे? या कोई रिहर्सल चल रही है। 
 
हालांकि, इस वायरल वीडियो पर राघव और साक्षी ने सफाई भी दी है। राघव ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इस वीडियो को शेयर कर लिखा, 'दोस्तों ये हमारे प्ले स्क्रिप्ट की रिहर्स थी। प्लीज इसे सच मत समझिए। बस अच्छा एक्टर बनने की प्रैक्टिस है।' 
 
साक्षी मलिक ने भी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'दोस्तों ये वीडियो हाल ही की एक्टिंग प्रैक्टिस का हिस्सा है। इसमें किसी को चोट पहुंचाने या अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। हम चार एक्टर एक परफॉर्मेंस पर काम कर रहे थे। उम्मीद है आप समझेंगे।'
 
बता दें कि राघव जुयाल को डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस 3' में 'स्लो मोशन बॉय' के तौर पर लोकप्रियता मिली थी। अब वह डांसर के साथ ही एक्टर के रूप में भी पहचान बना चुके हैं। वहीं साक्षी मलिक को 'बॉम डिग्गी बॉम' गाने से काफी लोकप्रियता मिली है। 
