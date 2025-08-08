शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (14:54 IST)

टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा हंसल मेहता की 'गांधी' का वर्ल्ड प्रीमियर

Toronto International Film Festival 2025
अप्लॉज एंटरटेनमेंट की बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ 'गांधी' का वर्ल्ड प्रीमियर 2025 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में होने जा रहा है। भारतीय कहानियों के लिए यह एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक पल है। मशहूर डायरेक्टर हंसल मेहता के निर्देशन में बनी और प्रतीक गांधी की मुख्य भूमिका वाली इस सीरीज़ को TIFF के 'प्राइमटाइम प्रोग्राम' में शामिल किया गया है, और यह पहली भारतीय सीरीज़ है जिसे इस बड़े अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल में दिखाया जाएगा।
 
इतिहासकार रामचंद्र गुहा की प्रामाणिक किताबों पर आधारित, 'गांधी' एक बहुत बड़ी और कई सीज़न वाली कहानी है। यह सीरीज़ हमें मोहनदास करमचंद गांधी की ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से दिखाती है—सिर्फ उस महान इंसान की तरह नहीं जिसे हम जानते हैं, बल्कि एक युवा, कमियों वाले और महत्वाकांक्षी इंसान के रूप में, जिसे दुनिया ने अब तक नहीं जाना है।
 
सीरीज का पहला सीजन, जिसका नाम है 'An Untold Story of Becoming (1888–1915)', गांधी की शुरुआती यात्रा को दिखाता है। यह उपनिवेशवादी भारत के एक जिज्ञासु किशोर, लंदन में एक शर्मीले लॉ स्टूडेंट और फिर दक्षिण अफ्रीका में 23 साल बिताने वाले एक युवा वकील की कहानी है। यह कहानी विरोधाभासों, असफलताओं और आत्म-खोज से भरी है। महात्मा बनने से बहुत पहले, वह सिर्फ "मोहन" थे।
 
2015 में शुरू हुए TIFF के प्राइमटाइम प्रोग्राम में अब तक उन सीरीज़ को जगह मिली है जिन्होंने कहानी कहने के तरीकों को आगे बढ़ाया है। अल्फोंसो क्वारोन की "Disclaimer" और नेटफ्लिक्स की "Dark" जैसी कई बड़ी सीरीज़ इसमें शामिल रही हैं। अब 'गांधी' का इस लिस्ट में शामिल होना एक बड़ा सांस्कृतिक मील का पत्थर है।
 
अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर, समीर नायर ने कहा कि गांधी का TIFF में चुना जाना हमारे लिए और भारतीय कहानियों के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह सीरीज़ गहन रिसर्च और उस मानवीय कहानी पर अटूट विश्वास का नतीजा है जिसे हम दुनिया को बताना चाहते थे।
 
डायरेक्टर और शो-रनर हंसल मेहता ने बताया कि 'गांधी' उनके करियर की सबसे रचनात्मक और दिल को छूने वाली यात्रा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के विवेक पर एक सोच है। TIFF के 50वें साल में अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट का प्रीमियर वहीं होना उनके लिए खास है।
 
TIFF प्रीमियर में टीम के खास सदस्य मौजूद रहेंगे, जिनमें समीर नायर, हंसल मेहता, सिद्धार्थ खेतान, प्रतीक गांधी, टॉम फेल्टन और कबीर बेदी शामिल हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट में संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है। इसे वैभव विशाल, करण व्यास, फेलिक्स वॉन स्टम, हेमा गोपीनाथन, सहज कौर मैनी और यशना मल्होत्रा ने लिखा है। स्क्रिप्ट सलाहकार सिद्धार्थ बसु और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी इसमें मदद की है।
