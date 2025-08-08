शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (12:51 IST)

निशानची का दमदार टीजर हुआ रिलीज, किरदारों की दिखी झलक

Film Nishaanchi Teaser
अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने अपनी अप‍कमिंग थिएट्रिकल फिल्म 'निशानची' का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर में भरपूर मसाला, इमोशंस, ड्रामा और ढेर सारा स्वैग देखने को मिल रहा है। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक दमदार देसी एंटरटेनर लग रही है जिसमें है एक तगड़ा तड़का एक्शन, ह्यूमर और सब कुछ फिल्मी अंदाज़ का।
 
टीज़र की शुरुआत होती है एक दमदार लाइन से 'बिना बॉलीवुड, काउनों ज़िंदगी कैसे जिए?' और बस, वहीं से आप घुस जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जो म्यूज़िक, डांस, तगड़ी एक्शन, बिना फिल्टर के ड्रामा और डबल धमाल से भरी है। यहां मिलते हैं बबलू (ऐश्वर्य ठाकरे) से एक रंग-बिरंगा लोकल हीरो, जो अपनी स्टाइल और एटीट्यूड में कमाल है। उसके साथ दिखती हैं रिंकू (वेदिका पिंटो), जो हर कदम पर बबलू की टक्कर देती है।
 
लेकिन तभी होता है असली ट्विस्ट यानी एंट्री होती है डबलू की। अम्मा (मोनिका पंवार) का आज्ञाकारी बेटा डबलू, उतना ही संस्कारी है जितना बबलू जुगाड़ू है। और भाई, बिना मसाले के देसी फिल्म कैसी? फिर टीज़र में दिखते हैं कुछ मज़ेदार कैरेक्टर्स: कमाल अजीब (मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब) जो कभी समझ नहीं आता, लेकिन नजरें नहीं हटतीं उनसे। और अंबिका चाचा (कुमुद मिश्रा), बाहर से शांत लेकिन अंदर से पूरे खेल वाले।
 
इसके साथ बजता है एक जबरदस्त बीट्स वाला गाना, जो और भी एनर्जी भर देता है माहौल में। फिर दिखती है सीटी-मार एंट्रीज़, बड़े-बड़े किरदार और भरपूर ड्रामा। अगर टीज़र पर भरोसा किया जाए, तो निशानची वाकई में देगा आपको देसी अंदाज़ में तगड़ा एंटरटेनमेंट, भरपूर धमाके, रॉ इमोशंस और अनुराग कश्यप का अलग ही टच।
 
ये फिल्म दो भाइयों की उलझी हुई ज़िंदगी को दिखाएगी, जो बिल्कुल अलग रास्तों पर चलते हैं और कैसे उनके फैसले उनकी तकदीर तय करते हैं। देसी मिट्टी की खुशबू लिए ये कहानी आपको एक ऐसे दुनिया में ले जाएगी जो असली, जोशीली और पूरी तरह देसी रंग में रंगी हुई है।
 
'निशानची' को अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है। 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज़ होने जा रही है।
चेन्नई एक्सप्रेस के 12 साल, दीपिका पादुकोण की मीनाम्मा ने मचाया था धमाल, इन 5 आइकॉनिक सीन पर डालें नजर

चेन्नई एक्सप्रेस के 12 साल, दीपिका पादुकोण की मीनाम्मा ने मचाया था धमाल, इन 5 आइकॉनिक सीन पर डालें नजरदीपिका पादुकोण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं, जिनके नाम कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्ज हैं। उनकी हाल की तीन फिल्में ग्लोबली 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, जिससे ये साबित हो गया है कि वो सच में एक बॉक्स ऑफिस स्टार हैं।

फिल्म परदेस के 28 साल पूरे, महिमा चौधरी नहीं यह एक्ट्रेस थी सुभाष घई की पहली पसंद

फिल्म परदेस के 28 साल पूरे, महिमा चौधरी नहीं यह एक्ट्रेस थी सुभाष घई की पहली पसंदबॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनका करिश्मा साल दर साल बीत जाने के बाद भी ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसी ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने वाली फिल्म रही है 'परदेस'। इस फिल्म की रिलीज को 28 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म का निर्देशक सुभाष घई ने किया था।

कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हुई गोलीबारी, लॉरेंस गैंग ने दी धमकी- जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा...

कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हुई गोलीबारी, लॉरेंस गैंग ने दी धमकी- जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा...फेमस कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर फायरिंग की घटना हो गई है। इस बार भी हमलावर ने फायरिंग का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है।

पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हुई हत्या

पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हुई हत्याबॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक्ट्रेस के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन में बीती रात स्कूटी पार्किग को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद हत्या की वारदात में तब्दील हो गया।

रजनीकांत और आमिर खान की 'कुली’ क्यों है साल की सबसे बड़ी फिल्म, जानें 8 दमदार वजह

रजनीकांत और आमिर खान की 'कुली’ क्यों है साल की सबसे बड़ी फिल्म, जानें 8 दमदार वजहतैयार हो जाइए साल की सबसे बड़ी और जॉनर-डिफाइनिंग एक्शन स्पेक्टेकल फिल्म 'कुली' के लिए, जो रिलीज हो रही है 14 अगस्त, 2025 को। लोकेश कनगराज के निर्देशन और सुपरस्टार रजनीकांत के पावर पैक्ड पर्फोर्मंस से सजी इस फिल्म के ट्रेलर ने फिलहाल आते ही दर्शकों और फैन्स में जबरदस्त उत्सुकता जगा दी है। साथ ही नागार्जुन, आमिर खान, सत्यराज, उपेंद्र और सौबिन शाहिर के साथ श्रुति हसन ने एक्साइटमेंट को आसमान की ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया है। ऐसे में 'कुली' को सिर्फ़ आप एक फ़िल्म नहीं, बल्कि सिनेमा, विरासत, एक्शन और स्टार पावर को समर्पित एक गूँजता हुआ जश्न मान सकते हैं।

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
