गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. NTR wins fans hearts with his unmatched moves and charisma in War 2 song Janaab e Aali
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (17:26 IST)

वॉर 2 के जनाब ए आली गाने में एनटीआर के बेजोड़ मूव्स और करिश्मे से जीता फैंस का दिल

movie war 2
साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वॉर 2' के गाने 'जनाब ए आली' का टीज़र रिलीज़ हो गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एनटीआर की धमाकेदार उपस्थिति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रितिक रोशन के साथ इस गाने ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों और दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ ला दी है, जो इस गाने और एनटीआर के डांस मूव्स की तारीफ़ करते नहीं थक रहे। 
 
जूनियर एनटीआर के लाजवाब मूव्स न सिर्फ़ स्टाइलिश हैं, बल्कि गाने की तेज़ ऊर्जा और धमाकेदार बीट्स के साथ भी पूरी तरह मेल खाते हैं। एनटीआर निस्संदेह वॉर 2 का ख़ास हिस्सा हैं। आरआरआर में नाटू-नाटू गाने में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार भी जीता।
 
कई लोग एनटीआर की अद्भुत नृत्य कुशलता की सराहना कर रहे हैं, जो इस ट्रैक के पूरे माहौल को और भी बेहतर बना देती है।
 
एक ने लिखा, 'वाह, हमारे जूनियर एनटीआर कमाल कर रहे हैं। एक और ने कहा, 'जय एनटीआर, कमाल के स्टेप्स।' जबकि एक ने कहा, 'जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में ऋतिक को पछाड़ दिया है।' आखिर में एक ने लिखा, 'मिस्टर जेएनटीआर, आपने तो कमाल ही कर दिया।'
 
फिल्म में एनटीआर के किरदार को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। उम्मीद है कि एनटीआर एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो कहानी में एक अनोखापन लाएगा, टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है। एनटीआर से एक ऐसा किरदार निभाने की उम्मीद है जो कहानी में एक अनोखापन जोड़ेगा, और टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है।
 
कुल मिलाकर, एनटीआर एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि स्क्रीन पर या अपने डांस मूव्स के ज़रिए, ध्यान खींचने की उनकी क्षमता बेजोड़ है। यह अभिनेता 2025 और 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में 'वॉर 2' और 'एनटीआरएक्सनील' के साथ अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
 
फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा द्वारा किया गया है, इसमें रितिक रोशन, एनटीआर और कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बिकिनी टॉप में नोरा फतेही का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा किया हाई

बिकिनी टॉप में नोरा फतेही का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा किया हाईबॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने सिजलिंग डांस मूव्स से तहलका मचाती रहती हैं। वह जल्द ही तंजानिया के सिंगर रेवन्नी के साथ Oh Mama Tetema गाने में नजर आने वाली हैं। इसी बीच नोरा ने अपनी कुछ सुपर हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, 88 साल की उम्र में पिता का हुआ निधन

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, 88 साल की उम्र में पिता का हुआ निधनबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ हर पल साए की तरह साथ रहने वाले उनके बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में‍ निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग हार गए।

जेद्दा में डांस परफॉर्म करने के लिए उर्वशी रौतेला ने वसूले इतने करोड़ रुपए

जेद्दा में डांस परफॉर्म करने के लिए उर्वशी रौतेला ने वसूले इतने करोड़ रुपएबॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का जेद्दा किंगडम में दिल छू लेने वाला स्वागत किया गया। उर्वशी ने हाल ही में अपने शो के लिए सऊदी अरब की यात्रा की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दिन अपने शानदार अभिनय के साथ मंच पर तूफान ला दिया। उर्वशी को सऊदी अरब के जेद्दा साम्राज्य में उनके प्रतिष्ठित प्रदर्शन के लिए 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

ऐश्वर्य ठाकरे की निशानची का दमदार पोस्टर आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का टीजर

ऐश्वर्य ठाकरे की निशानची का दमदार पोस्टर आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का टीजरअमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आने वाली फिल्म 'निशानची' की पहली झलक से ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश की गई इस झलक ने दिखाया कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन और हंसी से भरपूर पल होंगे।

नेटफ्लिक्स के आगामी ड्रामा इंस्पेक्टर जेंडे के निर्माता बने ओम राउत, बोले- यह मेरे पिता का सपना था...

नेटफ्लिक्स के आगामी ड्रामा इंस्पेक्टर जेंडे के निर्माता बने ओम राउत, बोले- यह मेरे पिता का सपना था...70 और 80 के दशक की मुंबई की संकरी गलियों में, जब कुख्यात 'स्विमसूट किलर' तिहाड़ जेल से फरार हो जाता है, तो एक जांबाज पुलिस अफसर उसे पकड़ने की ठान लेता है। सच्ची घटना से प्रेरित यह कहानी जज़्बे और हिम्मत की है, जो एक रोमांचक बिल्ली-चूहे के खेल में बदल जाती है। नेटफ्लिक्स की नई क्विर्की ड्रामा ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ 5 सितंबर को रिलीज हो रही है।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com