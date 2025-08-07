गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (13:58 IST)

वॉर 2 की रिलीज से पहले रितिक रोशन-जूनियर एनटीआर के बीच छिड़ी जंग, साउथ स्टार ने दी चुनौती

War 2
बॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर जल्द ही 'वॉर 2' में नजर आने वाले हैं। फिल्म में दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं इस फिल्म की रिलीज से पहले रितिक और एनटीआर के बीच सोशल मीडिया पर मजेदार नोकझोंक चल रही है। 
 
रितिक रोशन और एनटीआर के बीच चल रही नोकझोंक ने आज एक नया मोड़ ले लिया है, और फैंस इस टक्कर को खूब पसंद कर रहे हैं। वॉर 2 में होने वाले उनके आमने-सामने के मुकाबले पर सोशल मीडिया पर शुरू हुई मज़ाकिया बहस अब सड़कों तक पहुँच गई है — सचमुच।
 
एक साहसी और मज़ेदार कदम उठाते हुए, एनटीआर ने रितिक रोशन के घर के बाहर एक विशाल बिलबोर्ड लगवा दिया जिसमें लिखा था: घुंघरू टूट जाएंगे पर हम से ये वॉर जीत नहीं पाओगे! #NTRvsHrithik
 
ऋतिक ने इस बिलबोर्ड की तस्वीर साझा करते हुए एक तीखा और मज़ेदार जवाब दिया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने लिखा, ठीक है जूनियर एनटीआर, अब तुमने सच में हद कर दी — मेरे घर के नीचे बिलबोर्ड भेजकर! चलो, चुनौती स्वीकार की। याद रखना, तुमने खुद ये शुरू किया है। #9DaysToWar2
 
यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और वॉर 2 के रिलीज से ठीक 9 दिन पहले, इस मस्ती भरे टकराव ने फिल्म की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। फैंस अब इस टक्कर को '2025 की सबसे बड़ी भिड़ंत' कह रहे हैं, और स्क्रीन पर ही नहीं, स्क्रीन के बाहर भी धमाका तय है।
 
फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा द्वारा किया गया है, इसमें रितिक रोशन, एनटीआर और कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
वॉर 2 के बहुप्रतीक्षित डांस-ऑफ जनाब ए आली की पहली झलक आई सामने, दिखेगा रितिक vs एनटीआर का धमाका

वॉर 2 के बहुप्रतीक्षित डांस-ऑफ जनाब ए आली की पहली झलक आई सामने, दिखेगा रितिक vs एनटीआर का धमाकायशराज फिल्म्स ने आखिरकार अपने स्पाई यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वॉर 2' के सबसे चर्चित गाने 'जनाब ए आली' की पहली झलक जारी कर दी है। यह भारत के दो बेहतरीन डांसर-एक्टर्स रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच का वो डांस युद्ध है, जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे।

अच्छा हुआ रेंगते हुए नहीं गए, सैयारा देख लोगों को रोता देखकर अहान पांडे के ऑनस्क्रीन पिता ने उड़ाया पीआर टीम का मजाक

अच्छा हुआ रेंगते हुए नहीं गए, सैयारा देख लोगों को रोता देखकर अहान पांडे के ऑनस्क्रीन पिता ने उड़ाया पीआर टीम का मजाकनिर्देशक मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाया हुआ है। 18 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। अब फिल्म में अहान पांडे के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर वरुण बडोला ने शॉकिंग बयान दिया है।

अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग शुरू, मनाया जाएगा 25 सालों के सफर का जश्न

अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग शुरू, मनाया जाएगा 25 सालों के सफर का जश्नसोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का प्रतिष्ठित क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 17' शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। इस सीज़न का नया कैंपेन #JahanAkalHaiWahaanAkadHai लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यह बताता है कि आज के समय में समझदारी के साथ-साथ आत्मगौरव भी जरूरी है यानी अकल और अकड़, दोनों का जश्न।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कर रहे लव एंड वॉर की तैयारी, कपल पहुंचा संजय लीला भंसाली के ऑफिस!

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कर रहे लव एंड वॉर की तैयारी, कपल पहुंचा संजय लीला भंसाली के ऑफिस!संजय लीला भंसाली की आने वाली बड़ी फिल्म 'लव एंड वॉर' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। इसमें पहली बार तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ काम कर रहे हैं। फिल्म एक अलग तरह का बड़ा और शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है, जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे।

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, दर्ज हुई FIR

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, दर्ज हुई FIRसाउथ की फेमस एक्ट्रेस श्वेता मेनन मुश्‍किलों में घिर गई हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में एक्टिंग करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत पर एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
