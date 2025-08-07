गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (11:52 IST)

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, दर्ज हुई FIR

Case against famous South actress
साउथ की फेमस एक्ट्रेस श्वेता मेनन मुश्‍किलों में घिर गई हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में एक्टिंग करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत पर एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है।
 
खबरों के अनुसार श्वेता मेनन पर आरोप लगा है कि उन्होंने पैसों की लालच में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है। एक्ट्रेस के खिलाफ अश्लीलता निषेध अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
शिकायतकर्ता ने शिकायत में श्वेता द्वारा एक्टिंग किए गए गर्भनिरोधक कंडोम के विज्ञापन और रथिनिर्वेदम, पलेरीमानिक्यम और कलिमन्नू जैसी फिल्मों को अश्लील दृश्यों के रूप में उठाया है।
 
बता दें कि 51 साल की श्वेता मेनन का फिल्मी करियर 3 दशक से ज्यादा का रहा है। वह एक्ट्रेस, मॉडल और टीवी पर्सनैलिटी रही हैं। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया एशिया पेसेफिक 1994 का ताज भी जीता था। श्वेता ने मलयालम के साथ ही हिंदी, ‍तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। 
 
श्वेता मेनन ने अपने करियर में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और गोविंदा जैसे स्टार संग काम किया। वह बंधन, अशोका, इश्क, कॉरपोरेट, सैंडविच और हां मैंने भी प्यार किया है जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। श्वेता ने मॉडल बॉबी भोसले संग शादी की थी, लेकिन जल्द ही तलाक हो गया। इसके बाद श्वेता ने 2011 में श्रीवलसन मेनन संग दूसरी शादी रचाई। 
दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास, एक्ट्रेस की रील को मिले 190 करोड़ व्यूजबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली दीपिका की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शुमार है।

जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्यालदीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। दीपिका अक्सर अवसाद और मानसिक समस्याओं के मुद्दे पर बात करती रहती हैं। वह मानसिक स्वास्थ को लेकर अक्सर लोगों को जागरूक करती रहती हैं। दीपिका ने LiveLoveLaugh फॉउन्डेशन भी लॉन्च किया है, जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है।

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

रणबीर कपूर की एनिमल अक्षय कुमार की इस हिट फिल्म की है कॉपी? निर्देशक बोले- मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूं...साल 2023 में रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म में रणबीर कपूर का खूंखार अवतार देखने को मिला था। रणबीर की 'एनिमल' की तुलना अक्षय कुमार की 1999 में रिलीज फिल्म 'जानवर' से भी की गई थी। अब जानवर के निर्देशक सुनील दर्शन ने संदीप रेड्डी पर उनकी फिल्म को कॉपी करने का आरोप लगाया है।

वॉर 2 के आवन जावन गाने में रितिक रोशन और कियारा आडवाणी की केमेस्ट्री ने जीता लोगों का दिलयशराज फिल्म्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वॉर 2' का पहला गाना 'आवन जावन' हाल ही में रिलीज हुआ है। इस रोमांटिक गाने में सुपरस्टार रितिक रोशन और कियारा आडवाणी एक साथ नजर आ रहे हैं। इस गाने में दोनों कलाकारों की जबरदस्त केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत रही है।

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
