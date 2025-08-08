पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हुई हत्या

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक्ट्रेस के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन में बीती रात स्कूटी पार्किग को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद हत्या की वारदात में तब्दील हो गया।

पार्किंग को लेकर हुए सनसनीखेज मर्डर का मामला संज्ञान में आते ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और कार्रवाई में जुट गई. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम 18 साल का गौतम और 19 साल का उज्जवल है। दोनों सगे भाई है।

खबरों के अनुसार निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आसिफ ने आरोपियों से कहा था कि घर के गेट के बाहर स्कूटर पार्क न करें, लेकिन वे नहीं माने जिसके बाद बहस शुरू हो गई।

इसके बाद आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर किसी नुकीली चीज से हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उनका बहुत खून बह गया। गंभीर हालत में आसिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

खबरों के अनुसार आसिफ कुरैशी की पत्नी ने बताया कि घर के बाहर पड़ोस के लड़के ने रात को स्कूटर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से दरवाजा ब्लॉक हो गया। आसिफ ने कहा कि बेटा गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी कर दो, लेकिन वह लड़का गाली देने लगा और कहने लगा कि अभी आकर बताता हूं।

इसके बाद लड़का ऊपर से नीचे उतर कर आया और कोई नुकीली चीज उनके सीने में मार दी। उस लड़के के साथ उसका भाई भी आ गया। आसिफ के सीने से खून ही खून निकलने लगा। इसके बाद पत्नी ने तुरंत अपने देवर जावेद को फोन कर के घर बुलाया, लेकिन तब तक आसिफ की मौत हो चुकी थी।