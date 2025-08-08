शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (12:20 IST)

चेन्नई एक्सप्रेस के 12 साल, दीपिका पादुकोण की मीनाम्मा ने मचाया था धमाल, इन 5 आइकॉनिक सीन पर डालें नजर

Chennai Express completes 12 years of release
दीपिका पादुकोण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं, जिनके नाम कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्ज हैं। उनकी हाल की तीन फिल्में ग्लोबली 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, जिससे ये साबित हो गया है कि वो सच में एक बॉक्स ऑफिस स्टार हैं। 
 
सालों में दीपिका ने कई आइकॉनिक किरदार निभाए हैं, और ऐसा ही एक किरदार था 'मीनम्मा' का, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में। उनकी परफेक्ट साउथ इंडियन एक्सेंट, एक्सप्रेसिव एक्टिंग, जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और शाहरुख खान के साथ उनकी सिज़लिंग केमिस्ट्री ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। 
 
अब जब इस फिल्म को रिलीज़ हुए 12 शानदार साल हो चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर याद करते हैं दीपिका पादुकोण के मीनम्मा वाले टॉप 5 सीन्स।
 
दीपिका उर्फ मीनम्मा और शाहरुख खान उर्फ राहुल का वो आइकॉनिक बातचीत वाला गाना
चेन्नई एक्सप्रेस का सबसे प्यारा और यादगार सीन है जब दीपिका की मीनम्मा और शाहरुख का राहुल ट्रेन में मीनम्मा के गुंडा कजिन्स को चकमा देने के लिए गानों के बोल में बात करते हैं। दीपिका उस सीन में एक के बाद एक फनी अंदाज़ में फेमस गानों को गाकर ऐसा ह्यूमर लाती हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है।
 
दीपिका का स्लीप-टॉकिंग वाला सीन जब वो शाहरुख के साथ बिस्तर पर होती हैं
दीपिका इस सीन में अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग दिखाती हैं, जब मीनम्मा राहुल के साथ एक ही कमरे में होती है। जैसे ही वो अजीब सी डरावनी आवाज़ में स्लीप-टॉकिंग शुरू करती है, राहुल डर जाता है। और तभी मीनम्मा अचानक उसे बेड से नीचे लात मारकर गिरा देती है! दीपिका की परफेक्ट एक्सप्रेशन्स और टाइमिंग इस सीन को फिल्म के सबसे मजेदार और यादगार पलों में से एक बना देती है।
 
मीनम्मा और राहुल का "मुंडी हिलाओ" वाला सीन
चेन्नई एक्सप्रेस का ये सीन जबरदस्त हंसी लेकर आता है, जब मीनम्मा राहुल को समझाती है – "अगर मेरे पापा के सामने कुछ बोलूं तो बस मुंडी हिलाना!" इसके बाद हंसी का माहौल बन जाता है जब शाहरुख उसकी हर बात पर चुपचाप सिर हिलाते हैं, जिससे मज़ेदार बातों और हंसी-ठिठोली का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसे दीपिका ने बहुत अच्छे से निभाया है।
 
इमोशनल बातों के बीच मीनाम्मा का मजेदार पंच – “तुम हलवाई हो?”
एक भावुक लेकिन मजेदार सीन में, राहुल अपने पापा की बात करता है, जो मिठाई की दुकान चलाते थे। जब वो गर्व से कहता है, “डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन,” तभी मीनाम्मा सीरियस अंदाज़ में बोलती है, “तुम हलवाई हो?” दीपिका की बिलकुल सीधी लेकिन मजाकिया डायलॉग डिलीवरी इस पल को और भी यादगार बना देती है, जिसमें वो शाहरुख को बार-बार छेड़ती रहती है।
 
जंगल में ‘बकवास डिक्शनरी’ वाला सीन
फिल्म के सबसे यादगार सीन में से एक तब आता है जब राहुल अकेले जंगल में जाने की जिद करता है। इसी दौरान मीनाम्मा के साथ उसकी मजेदार नोकझोंक होती है। जब राहुल कहता है, “मेरी डिक्शनरी में इंपॉसिबल (impossible) जैसा शब्द ही नहीं है,” तो मीनाम्मा तुरंत जवाब देती है, “कहां से खरीदी इतनी बकवास डिक्शनरी?” उनकी ये मजाकिया तकरार आज 12 साल बाद भी लोगों की फेवरेट बनी हुई है, और खासकर मीनाम्मा का “बकवास” कहने का अंदाज़ आज भी लोगों को हंसा देता है।
