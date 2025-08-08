शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
तेहरान के गाने इश्क बुखार में एलनाज नोरौजी ने लगा लगाया हॉटनेस का तड़का

Movie Tehran
बॉलीवुड एक्ट्रेस एलनाज नोरौजी जल्द ही फिल्म 'तेहरान' में जॉन अब्राहम के साथ नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एलनाज नोरौजी सिर्फ 'तेहरान' में नज़र नहीं आ रहीं वो सीधा कहर बनकर टूटी हैं।
 
Maddock Films की इस थ्रिलर में उनका ताज़ा तड़कता-भड़कता गाना 'इश्क बुखार' है एक धुआंधार एलान कि अब एलनाज न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि सीधे बी-टाउन की लाइमलाइट में घुस चुकी हैं!
 
पहले भी अपने काम से दिल जीत चुकी एलनाज़, अब इस गाने में वो तेवर दिखा रही हैं जो हर फ्रेम को फुल-ऑन ब्लॉकबस्टर बना देता है। पहली झलक से ही एलनाज़ एकदम "OMG, कौन है ये लगती हैं?" टाइप गॉर्जियस बोल्ड भी, एलिगेंट भी, और ग्लैमरस तो पूछो मत!
 
उनके एक्सप्रेशन्स हों या किलर मूव्स हर बीट पर एलनाज़ का कब्ज़ा है। स्टाइलिंग एकदम ऑन पॉइंट, एनर्जी हाई-वोल्टेज, और स्क्रीन तो जैसे जल उठी हो!
 
एलनाज़ कहती हैं: मैं हमेशा Maddock की फिल्मों की फैन रही हूं, और अब खुद उसका हिस्सा बनना एकदम सपना सा लग रहा है! लेकिन ये गाना सिर्फ कोई और डांस नंबर नहीं है ये उनके फिल्म प्रमोशन पावर की भी झलक है और इंडस्ट्री को अब वो नज़र आ रही हैं।
 
‘इश्क़ बुखार’ हाई एनर्जी, बोल्ड और पूरी तरह से विज़ुअल ट्रीट है! और जब एलनाज़ ने पहली बार ये ट्रैक सुना, तो तुरंत दिल दे बैठीं "ऐसा मेरे साथ जल्दी नहीं होता," वो मानती हैं। लुक, कोरियोग्राफी, वाइब सब कुछ है डिजाइन किया गया एक नई, दमदार एलनाज़ को दुनिया के सामने लाने के लिए। 
 
एक्टिंग और वर्सेटिलिटी तो उनकी पहचान रही है, पर अब जो कॉन्फिडेंस और स्टाइल में तड़का आ गया है वो सीधा उन्हें खींच ला रहा है बॉलीवुड के बिग लीग में! फिल्म तेहरान 14 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी। 
 
