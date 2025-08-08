शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
'सैयारा' की सक्सेस के बाद टीवी पर वापसी करने जा रहे वरुण बडोला, इत्ती सी खुशी शो में आएंगे नजर

एक्टर वरुण बडोला हाल ही में सुपरहिट फिल्म 'सैयारा' में नजर आए हैं। इस फिल्म से उन्होंने काफी समय बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है। फिल्म में वरुण ने अहान पांडे के पिता का रोल निभाया। वहीं अब वरुण छोटे पर्दे पर भी कमबैक करने के लिए तैयार है। 
 
वरुण बडोला सोनी सब के नए शो 'इत्ती सी खुशी' से पांच साल बाद टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित यह शो 21 वर्षीय अन्विता (सुम्बुल तौकीर) की कहानी है, जो छह भाई-बहनों में सबसे बड़ी है और अपने टूटते परिवार की अनपेक्षित आधारशिला बन जाती है। 
 
शो में, वरुण, अन्विता और उसके भाई-बहनों के पिता, सुहास दिवेकर की भूमिका में नजर आयेगे, जो शराब का आदी हैं और भावनात्मक रूप से अलग-थलग हैं। वरुण बडोला ने वर्ष 2019-20 में सोनी एंटरटेनमेंट टेलिविजन के शो 'मेरे डैड की दुल्हन' में काम किया था। वरूण अब पांच साल बाद शो इत्ती सी खुशी के जरिए टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वरुण बडोला ने एक इंटरव्यू में शो इत्ती सी खुशी में अपने किरदार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शो में वह एक ऐसे पिता के रोल में हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। उनका किरदार सुहास दिवेकर कई मायनों में खास है। 
 
उन्होंने कहा, सुहास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा जिम्मेदारियों से बचता है, लेकिन वह पूरी तरह से निष्ठुर नहीं है। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ऐसा किरदार जो पारंपरिक खलनायक नहीं है, लेकिन जिसकी असफलताओं ने उसके बच्चों पर गहरा असर डाला है। यह किरदार कई परतों से भरा है। एक पल वह आपको निराश करता है, तो अगले ही पल आपका दिल तोड़ देता है।
 
वरुण बडोला ने कहा, सुहास का किरदार मुश्किल भरा है, जिसे निभाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, खास बात है कि शो में मेरा किरदार न तो पूरी तरह खलनायक है, न ही पूरी तरह अच्छा।एक पल वह आपको निराश करता है, तो अगले पल आपका दिल छू लेता है।शो में मेरा किरदार कई भावनाओं को एक साथ दिखाता है और दर्शकों को सुहास की कमियों और मानवीय पक्ष से जोड़ेगा।
 
उन्होंने कहा, सुहास का किरदार निभाना मेरे लिए आसान नहीं था। एक अभिनेता के तौर पर, मुझे भीतर ही भीतर पहले उसे माफ करना पड़ा जिससे मैं उसे निभा सकूं। अब तक के मेरे सभी शोज़ में से सुहास का किरदार सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। सुहास एक खूबसूरती से लिखा गया किरदार है और मैं सच में चाहता हूं कि मैं उसके साथ न्याय कर सकूं।
 
रोज़ ऑडियो विज़ुअल्स द्वारा निर्मित इत्ती सी खुशी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सीरीज़ ‘शेमलेस’ का भारतीय रूपांतरण है, जिसे मूल रूप से कंपनी पिक्चर्स और यूके लेखक पॉल एबट ने विकसित किया था, और ऑल3मीडिया इंटरनेशनल के सहयोग से तैयार किया गया था। यह शो 18 अगस्त से सोनी सब पर शुरू होगा।
