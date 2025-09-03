बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (15:00 IST)

देसी एक्शन, दमदार इमोशंस और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट, अनुराग कश्यप की निशांची का ट्रेलर हुआ रिलीज

Nishaanchi movie trailer
एमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया ने अपनी आगामी सिनेमाई रिलीज 'निशांची' का ज़बरदस्त ट्रेलर पेश कर दिया है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह असली देसी मसाला एंटरटेनर दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है। यह धमाकेदार ट्रेलर उन सभी चीज़ों से भरपूर है जिन्हें सिनेमा प्रेमी पसंद करते हैं — एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, मां का प्यार और पूरी फिल्मी दुनिया का मज़ा। 
 
फिल्म में डेब्यू कर रहे ऐश्वर्य ठाकरे डबल रोल में नज़र आएंगे। निशांची की कहानी दो जुडवा भाइयों बबलू और डबलू की रोमांचक ज़िंदगी पर आधारित है, जो एक-दूसरे की तरह दिखते तो हैं लेकिन उनके विचार और मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। इस फिल्म का निर्माण अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से किया है।
 
फिल्म की पटकथा प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है। वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे बहुमुखी कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के साथ, निशांची 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
 
निशांची का ट्रेलर दर्शकों को 2000 के दशक की शुरुआत में, सीधे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर की चहल-पहल भरी गलियों में ले जाता है, जहां बबलू निशानची, रंगीली रिंकू और डबलू की ज़िंदगियां अचानक और अनोखे तरीके से टकराती हैं। जबरदस्त पीछा करने वाले सीन, सीटी बजवाने वाले डायलॉग, जोरदार टकराव और प्यार व तड़प के नाज़ुक पलों के साथ यह एक ऐसी दुनिया रचता है, जो जितनी अव्यवस्थित है उतनी ही आकर्षक भी है। 
 
रोमांच, कॉमेडी और देसी अंदाज़ से भरपूर, इस ट्रेलर में विद्रोह, रोमांस और प्रतिद्वंद्विता को समान रूप से दर्शाया गया है। धमाकेदार बीट्स और बड़े पैमाने की भव्यता से सजे इस ट्रेलर का हर फ्रेम दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है— मानो कोई विस्फोटक कहानी खुलने का इंतज़ार कर रही हो।
 
एमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ और प्राइम वीडियो, के डायरेक्टर एवं हेड ऑफ़ इंडिया ऑरिजिनल्स निखिल मधोक ने कहा, हमें आखिरकार निशांची का ट्रेलर दर्शकों के सामने पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। हम, एमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया में, अनुराग कश्यप के साथ इस फिल्म में सहयोग करने को लेकर रोमांचित हैं — एक ऐसे फिल्ममेकर जिनकी साहसिक और भावनात्मक रूप से भरी कहानियां भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। नवोदित ऐश्वर्या और वेदिका सहित फ़िल्म के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है, और हम दर्शकों को बड़े पर्दे पर उनके जादू का अनुभव कराने के लिए उत्सुक हैं। 
 
अनुराग कश्यप ने कहा, निशांची एक कहानी है जिसे मैं कई सालों से अपने साथ लेकर चल रहा हूं। यह मेरी सबसे सिनेमाई फिल्म है, जिसके केंद्र में एक क्लासिक कहानी है जिसमें भावना, विश्वासघात, एक्शन—वो सब कुछ शामिल है जो मुझे हिंदी फिल्मों में बचपन से पसंद रहा है। ऐश्वर्य, वेदिका, मोनिका, ज़ीशान, कुमुद और फिल्म के हर एक अभिनेता— उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि इन पात्रों को जिया और महसूस किया। 
 
ऐश्वर्य ठाकरे ने कहा, निशांची हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह मेरी पहली फिल्म है, बल्कि इसलिए भी कि इसने मुझे अपने कई अलग-अलग पहलुओं को जानने का मौका दिया। ऐसी दोहरी भूमिका में अभिनय करना जो भावनात्मक, शारीरिक और अभिनेता के रूप में हर तरह से विपरीत हैं, मुझे चुनौतीपूर्ण लगा। साथ ही, फिल्म के संगीत में योगदान देना भी उतना ही खास था। मेरे लिए, अभिनय और संगीत बबलू और डबलू की तरह हैं—मेरे व्यक्तित्व के दो अलग-अलग पहलू जो एक-दूसरे को संतुलित और पूरा करते हैं। 
 
उन्होंने कहा, मैं नर्वस हूं, लेकिन साथ ही उत्साहित भी, कि आखिरकार इस दुनिया को सबके साथ साझा करने के लिए। अनुराग सर की मार्गदर्शन में इस यात्रा के दौरान, मैंने हर सीन, हर नोट में कुछ नया मिला।एमेज़ॅन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया के साथ अपना डेब्यू करना, जो साहसी और ऑरिजिनल कहानियों का घर है, वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। निशांची सहज, भावनात्मक और बेहद व्यक्तिगत है, और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि दर्शक 19 सितंबर को इसका अनुभव करें। 
विलेन का किरदार निभाकर शक्ति कपूर ने बनाई जबरदस्त पहचान, 600 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

विलेन का किरदार निभाकर शक्ति कपूर ने बनाई जबरदस्त पहचान, 600 से ज्यादा फिल्मों में किया कामबॉलीवुड के जानेमाने चरित्र अभिनेता शक्ति कपूर 73 वर्ष के हो गए हैं। शक्ति कपूर का जन्म 3 सितंबर 1952 को हुआ था। शक्ति कपूर ने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली के मशहूर किरोरीमल कॉलेज से पूरी की। शक्ति कपूर ने अपने करियर की शुरूआत वर्ष 1973 में प्रदर्शित अर्जुन हिरोंगनी की फिल्म कहानी किस्मत की से की।

लीड एक्ट्रेस से बैकग्राउंड एक्टर बनीं प्रिया प्रकाश वारियर, परम सुंदरी में नेशनल क्रश को देख शॉक्ड हुए फैंस

लीड एक्ट्रेस से बैकग्राउंड एक्टर बनीं प्रिया प्रकाश वारियर, परम सुंदरी में नेशनल क्रश को देख शॉक्ड हुए फैंसबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में एक साउथ एक्ट्रेस भी नजर आईं। यह एक्ट्रेस हैं साल 2019 में अपने आंख मारने वाले एक सीन से मशहूर हुईं प्रिया प्रकाश वारियर। फिल्म 'परम सुंदरी' में उन्हें एक्स्ट्रा के रूप में देख कई यूजर्स हैरान है।

60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बाद शिल्पा शेट्टी बंद करने जा रहीं अपना फेमस रेस्टोरेंट, लिखा इमोशनल पोस्ट

60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बाद शिल्पा शेट्टी बंद करने जा रहीं अपना फेमस रेस्टोरेंट, लिखा इमोशनल पोस्टबॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। बीते दिनों शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। अब शिल्पा शेट्टी अपना फेमस रेस्टोरेंट बास्टियन बैंड्रा बंद कर करने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है।

दीपिका पादुकोण ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, बनीं 2025 LVMH प्राइज की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबर

दीपिका पादुकोण ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, बनीं 2025 LVMH प्राइज की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबरदीपिका पादुकोण आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार मानी जाती हैं। उनकी फिल्मों की लिस्ट खुद ही उनकी कामयाबी और ग्लोबल अपील की गवाही देती है। करियर में लगातार ब्लॉकबस्टर और हज़ार-हज़ार करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों के साथ, दीपिका ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच भारतीय सिनेमा का ग्लोबल चेहरा बन चुकी हैं।

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने स्वर्ग से सुंदर बताया अपना घर, हर फ्लोर पर रहते हैं 5 नौकर

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने स्वर्ग से सुंदर बताया अपना घर, हर फ्लोर पर रहते हैं 5 नौकरसलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। शो में कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अपनी लैविश लाइफ स्टाइल को लेकर छाई हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या जमकर अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल का बखान कर रही हैं।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
