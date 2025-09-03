देसी एक्शन, दमदार इमोशंस और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट, अनुराग कश्यप की निशांची का ट्रेलर हुआ रिलीज

एमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया ने अपनी आगामी सिनेमाई रिलीज 'निशांची' का ज़बरदस्त ट्रेलर पेश कर दिया है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह असली देसी मसाला एंटरटेनर दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है। यह धमाकेदार ट्रेलर उन सभी चीज़ों से भरपूर है जिन्हें सिनेमा प्रेमी पसंद करते हैं — एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, मां का प्यार और पूरी फिल्मी दुनिया का मज़ा।

फिल्म में डेब्यू कर रहे ऐश्वर्य ठाकरे डबल रोल में नज़र आएंगे। निशांची की कहानी दो जुडवा भाइयों बबलू और डबलू की रोमांचक ज़िंदगी पर आधारित है, जो एक-दूसरे की तरह दिखते तो हैं लेकिन उनके विचार और मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। इस फिल्म का निर्माण अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से किया है।

फिल्म की पटकथा प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है। वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे बहुमुखी कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के साथ, निशांची 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

निशांची का ट्रेलर दर्शकों को 2000 के दशक की शुरुआत में, सीधे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर की चहल-पहल भरी गलियों में ले जाता है, जहां बबलू निशानची, रंगीली रिंकू और डबलू की ज़िंदगियां अचानक और अनोखे तरीके से टकराती हैं। जबरदस्त पीछा करने वाले सीन, सीटी बजवाने वाले डायलॉग, जोरदार टकराव और प्यार व तड़प के नाज़ुक पलों के साथ यह एक ऐसी दुनिया रचता है, जो जितनी अव्यवस्थित है उतनी ही आकर्षक भी है।

रोमांच, कॉमेडी और देसी अंदाज़ से भरपूर, इस ट्रेलर में विद्रोह, रोमांस और प्रतिद्वंद्विता को समान रूप से दर्शाया गया है। धमाकेदार बीट्स और बड़े पैमाने की भव्यता से सजे इस ट्रेलर का हर फ्रेम दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है— मानो कोई विस्फोटक कहानी खुलने का इंतज़ार कर रही हो।

एमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ और प्राइम वीडियो, के डायरेक्टर एवं हेड ऑफ़ इंडिया ऑरिजिनल्स निखिल मधोक ने कहा, हमें आखिरकार निशांची का ट्रेलर दर्शकों के सामने पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। हम, एमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया में, अनुराग कश्यप के साथ इस फिल्म में सहयोग करने को लेकर रोमांचित हैं — एक ऐसे फिल्ममेकर जिनकी साहसिक और भावनात्मक रूप से भरी कहानियां भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। नवोदित ऐश्वर्या और वेदिका सहित फ़िल्म के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है, और हम दर्शकों को बड़े पर्दे पर उनके जादू का अनुभव कराने के लिए उत्सुक हैं।

अनुराग कश्यप ने कहा, निशांची एक कहानी है जिसे मैं कई सालों से अपने साथ लेकर चल रहा हूं। यह मेरी सबसे सिनेमाई फिल्म है, जिसके केंद्र में एक क्लासिक कहानी है जिसमें भावना, विश्वासघात, एक्शन—वो सब कुछ शामिल है जो मुझे हिंदी फिल्मों में बचपन से पसंद रहा है। ऐश्वर्य, वेदिका, मोनिका, ज़ीशान, कुमुद और फिल्म के हर एक अभिनेता— उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि इन पात्रों को जिया और महसूस किया।

ऐश्वर्य ठाकरे ने कहा, निशांची हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह मेरी पहली फिल्म है, बल्कि इसलिए भी कि इसने मुझे अपने कई अलग-अलग पहलुओं को जानने का मौका दिया। ऐसी दोहरी भूमिका में अभिनय करना जो भावनात्मक, शारीरिक और अभिनेता के रूप में हर तरह से विपरीत हैं, मुझे चुनौतीपूर्ण लगा। साथ ही, फिल्म के संगीत में योगदान देना भी उतना ही खास था। मेरे लिए, अभिनय और संगीत बबलू और डबलू की तरह हैं—मेरे व्यक्तित्व के दो अलग-अलग पहलू जो एक-दूसरे को संतुलित और पूरा करते हैं।

उन्होंने कहा, मैं नर्वस हूं, लेकिन साथ ही उत्साहित भी, कि आखिरकार इस दुनिया को सबके साथ साझा करने के लिए। अनुराग सर की मार्गदर्शन में इस यात्रा के दौरान, मैंने हर सीन, हर नोट में कुछ नया मिला।एमेज़ॅन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया के साथ अपना डेब्यू करना, जो साहसी और ऑरिजिनल कहानियों का घर है, वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। निशांची सहज, भावनात्मक और बेहद व्यक्तिगत है, और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि दर्शक 19 सितंबर को इसका अनुभव करें।