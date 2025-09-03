बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. national crush actess priya prakash varrier as background extra in param sundari fans shocked
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (13:19 IST)

लीड एक्ट्रेस से बैकग्राउंड एक्टर बनीं प्रिया प्रकाश वारियर, परम सुंदरी में नेशनल क्रश को देख शॉक्ड हुए फैंस

Priya Prakash Varrier
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में एक साउथ एक्ट्रेस भी नजर आईं। यह एक्ट्रेस हैं साल 2019 में अपने आंख मारने वाले एक सीन से मशहूर हुईं प्रिया प्रकाश वारियर। 
 
प्रिया प्रकाश वारियर इस सीन की वजह से रातोंरात नेशनल क्रश बन गई थीं। इसके बाद उनके पास कई फिल्मों की लाइन लग गई। प्रिया ने कई साउथ फिल्मों में लीड़ रोल निभाए। लेकिन अब फिल्म 'परम सुंदरी' में उन्हें एक्स्ट्रा के रूप में देख कई यूजर्स हैरान है। 
 
'परम सुंदरी' में प्रिया प्रकाश वारियर बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आ रही हैं। प्रिया के लीड एक्ट्रेस से बैकग्राउंड एक्स्ट्रा बनने पर कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों प्रिया प्रकाश को एक्स्ट्रा बनकर बॉलीवुड में काम करना पड़ा? 
 
'परम सुंदरी' से प्रिया प्रकाश का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में वह लाल और सफेद साड़ी पहनकर भीड़ में चुपचाप चलते हुए दिख रही हैं। जब उनके सामने सिद्धार्थ और मनजोत नजर आते हैं तो वह ब्लश करती हुई चल रही हैं। फिल्म में उनका कोई डायलॉग भी नहीं है। 
 
इस वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'ये जाह्नवी कपूर के रोल के लिए बेहतर रहती।' एक अन्य ने लिखा, 'मुझे हैरानी है कि किसी ने इसे नोटिस क्यों नहीं किया। मैं सोच रहा था कि सिर्फ मैंने देखा।' एक और यूजर ने लिखा, 'फिल्म को काफी छांटा गया, हो सकता है कि प्रिया का रोल काट दिया गया हो?' 
 
बता दें कि प्रिया प्रकाश वारियर ने साल 2018 में मलयाली फिल्म 'ओरु अदार लव' से डेब्यू किया था। इस फिल्म के एक गाने में उनकी आंख मारने वाली क्लिप काफी वायरल हुई थी, जिसने उन्हें नेशनल क्रश बना दिया था। प्रिया ने साल 2023 में फिल्म 'यारियां 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बाद शिल्पा शेट्टी बंद करने जा रहीं अपना फेमस रेस्टोरेंट, लिखा इमोशनल पोस्ट

60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बाद शिल्पा शेट्टी बंद करने जा रहीं अपना फेमस रेस्टोरेंट, लिखा इमोशनल पोस्टबॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। बीते दिनों शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। अब शिल्पा शेट्टी अपना फेमस रेस्टोरेंट बास्टियन बैंड्रा बंद कर करने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है।

दीपिका पादुकोण ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, बनीं 2025 LVMH प्राइज की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबर

दीपिका पादुकोण ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, बनीं 2025 LVMH प्राइज की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबरदीपिका पादुकोण आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार मानी जाती हैं। उनकी फिल्मों की लिस्ट खुद ही उनकी कामयाबी और ग्लोबल अपील की गवाही देती है। करियर में लगातार ब्लॉकबस्टर और हज़ार-हज़ार करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों के साथ, दीपिका ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच भारतीय सिनेमा का ग्लोबल चेहरा बन चुकी हैं।

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने स्वर्ग से सुंदर बताया अपना घर, हर फ्लोर पर रहते हैं 5 नौकर

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने स्वर्ग से सुंदर बताया अपना घर, हर फ्लोर पर रहते हैं 5 नौकरसलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। शो में कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अपनी लैविश लाइफ स्टाइल को लेकर छाई हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या जमकर अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल का बखान कर रही हैं।

बचपन के प्यार संग विवेक ओबेरॉय ने देखे थे शादी के सपने, लेकिन 17 साल की उम्र में हो गई मौत

बचपन के प्यार संग विवेक ओबेरॉय ने देखे थे शादी के सपने, लेकिन 17 साल की उम्र में हो गई मौतविवेक ओबेरॉय अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। विवेक काफी समय तक ऐश्वर्या राय संग रिलेशनशिप में रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2010 में प्रियंका अल्वा संग शादी रचाई थी। विवेक ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा किया था। विवेक ओबेरॉय ने बताया था कि उन्होंने अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड के साथ बड़े होने और शादी तक का सपना देखा था।

कीकू शारदा ने लिया 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से ब्रेक, अब इस रियलिटी शो में आएंगे नजर

कीकू शारदा ने लिया 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से ब्रेक, अब इस रियलिटी शो में आएंगे नजरकॉमेडियन-एक्टर कपिल शार्म इन दिनों नेटफ्लिक्स पर अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। बीते दिनों शो के सेट से कॉमेडियन कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब कीकू शारदा ने कपिल शर्मा के शो से ब्रेक ले लिया है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com