बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (10:55 IST)

कीकू शारदा ने लिया 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से ब्रेक, अब इस रियलिटी शो में आएंगे नजर

Kiku Sharda
कॉमेडियन-एक्टर कपिल शार्म इन दिनों नेटफ्लिक्स पर अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। बीते दिनों शो के सेट से कॉमेडियन कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब कीकू शारदा ने कपिल शर्मा के शो से ब्रेक ले लिया है। 
 
कहा जा रहा था कि कीकू ने कृष्णा अभिषेक संग हुई लड़ाई की वजह से शो से ब्रेक लिया है। लेकिन अब उनके ब्रेक लेने की असली वजह सामने आ गई है। दरअसल कीकू शारदा जल्द ही अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने जा रहे हैं।
 
हाल ही में जारी हुए शो के प्रोमो से कीकू शारदा की एंट्री कंफर्म हो चुकी है। इस शो की शूटिंग बुधवार से शुरू होने जा रही है। 'राइज एंड फॉल' से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, कीकू शारदा जब तक नए शो के हाउस में रहेंगे, तब तक वो कुछ दिनों के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में दिखाई नहीं देंगे।
 
'राइज एंड फॉल' एक नया रिएलिटी शो है। इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह शो नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को कड़ी टक्कर देगा। इसे 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं। 
 
'राइज एंड फॉल' में अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैत की एंट्री कंफर्म हो गई है।कहा जा रहा है कि अशनीर खुद शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं। 
Bigg Boss हाउस में कुनिका सदानंद की दहाड़: स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर छाईं, सबको दिया करारा जवाब

Bigg Boss हाउस में कुनिका सदानंद की दहाड़: स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर छाईं, सबको दिया करारा जवाबइस हफ्ते बिग बॉस हाउस में अभिनेत्री कुनिका सदानंद सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं रहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल लीडर बनकर सामने आईं। उन्होंने साफ कर दिया कि ताकत सिर्फ आवाज़ ऊंची करने से नहीं, बल्कि संतुलन और इम्पैथी से आती है। तानिया मित्तल को सपोर्ट करना हो या नीला बाउंड्री सेट करना, उन्होंने हर मौके पर दिखाया कि डिग्निटी, स्ट्रैटेजी और आत्मसम्मान ही असली हथियार हैं। सोशल मीडिया पर उनका ‘बैडास वुमन’ मोमेंट जमकर वायरल हुआ।

शक्ति कपूर के जीवन की 30 दिलचस्प बातें, जो आज तक शायद ही किसी को पता हों

शक्ति कपूर के जीवन की 30 दिलचस्प बातें, जो आज तक शायद ही किसी को पता होंशक्ति कपूर बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जिन्होंने विलेन, कॉमिक रोल और यादगार डायलॉग्स से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। असली नाम सुनील सिकंदरलाल कपूर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती के साथ दोस्ती, शराब की लत, स्टिंग ऑपरेशन और बिग बॉस तक उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। जानिए शक्ति कपूर की 30 अनसुनी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी।

श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म का रीमेक करेंगी जाह्नवी कपूर? सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म का रीमेक करेंगी जाह्नवी कपूर? सोशल मीडिया पर मचा हंगामाजाह्नवी कपूर को लेकर खबर है कि वह अपनी मां श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म का रीमेक करने जा रही हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस का कहना है कि यह श्रीदेवी को ट्रिब्यूट होगा। क्या सच में जाह्नवी करेंगी यह फिल्म? जानिए पूरी डिटेल।

सुहाना खान की अलीबाग डील पर बवाल, करोड़ों की जमीन को लेकर जांच शुरू

सुहाना खान की अलीबाग डील पर बवाल, करोड़ों की जमीन को लेकर जांच शुरूशाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की अलीबाग प्रॉपर्टी डील विवादों में घिर गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने थाल गांव में करीब 12.91 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी, जो मूल रूप से खेती के लिए किसानों को दी गई थी। आरोप है कि सुहाना ने बिना अनुमति यह डील की। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और अलीबाग तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है।

कुछ इंजीनियर तो कुछ 10वीं पास... कितने पढ़े-लिखे हैं ये फिल्म स्टार्स...

कुछ इंजीनियर तो कुछ 10वीं पास... कितने पढ़े-लिखे हैं ये फिल्म स्टार्स...ज्यादातर हीरो पढ़ाई-लिखाई के मामले में जीरो साबित हुए हैं। किसी तरह स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद कइयों ने तो कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा। कुछ कॉलेज गए भी तो कोर्स अधूरा छोड़ कर भाग आए। कुछ इंजीनियर बनने के बाद अभिनेता बन गए। परिणीति और अमीषा पटेल के पास तो बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं। आइए जानते हैं कि कौन कितना पढ़ा-लिखा है...

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
