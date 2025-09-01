मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (11:26 IST)

बॉक्स ऑफिस पर 'परम सुंदरी' का मॉडरेट प्रदर्शन, वीकेंड कलेक्शन 28.48 करोड़ रुपये

Param Sundari movie preview
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म 'परम सुंदरी' ने अपने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर मध्यम प्रदर्शन किया है। फिल्म ने पहले वीकेंड में शुक्रवार से लेकर रविवार तक ग्रोथ लगाई है, लेकिन रविवार के कलेक्शन अपेक्षा से बहुत कम रहे। हालांकि, भारी बारिश, खासकर मुंबई में शनिवार को, ने फिल्म के कलेक्शन पर थोड़ा असर डाला।
 
फिल्म को लेकर रिपोर्ट मिक्स है और यही हाल फिल्म समीक्षकों का भी है। फिल्म ने मल्टीप्लेक्स में औसत से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में कलेक्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। 
 
'परम सुंदरी' के पहले वीकेंड के कलेक्शन कुछ इस प्रकार रहे:
 
  • शुक्रवार: 7.37 करोड़ रुपये
  • शनिवार: 10.07 करोड़ रुपये
  • रविवार: 11.04 करोड़ रुपये
  • कुल कलेक्शन: 28.48 करोड़ रुपये
 
अब सबकी निगाहें सोमवार के कलेक्शन पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी दूर तक जा पाएगी। सोमवार के आंकड़े ही 'परम सुंदरी' के भविष्य का फैसला करेंगे।
