22 अगस्त 2025
  janhvi kapoor look beautiful in floral dress flaunts her curvy figure
21 अगस्त 2025

फ्लोरल ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने ढाया कहर, फ्लॉन्ट किया क्लीवेज

Janhvi Kapoor
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में जाह्नवी का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है। 
 
इस बार जाह्नवी ने मल्टीकलर फ्लोरल ड्रेस में अपनी तस्वीरें शेयर की है। स्वीटहार्ट नेकलाइन वाली इस ड्रेस में जाह्नवी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। 
 
जाह्नवी की यह ड्रेस अपर पोर्शन में बॉडी फिटेड और लोअर पोर्शन में प्लीटेड फ्लोई है। यह ड्रेस दो पतली सी स्ट्रिप्स के सहारे टिकी हुई है, जो जाह्नवी के लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है। 
 
जाह्नवी ने मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने गले में पेंडेंट चेन, कानों में स्ट्ड ईयररिंग्स और पैरों में हाई हील्स कैरी की है। 
 
तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर और स्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो जाह्नवी की फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को रिलीज होने जा रही हैं। इस फिल्म में वह सिद्धार्थ मल्होत्रा संग नजर आएंगी। 
 
