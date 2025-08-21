शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. udaipur files producer amit jani receives bombt threat one detained
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (16:14 IST)

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक युवक हिरासत में

Film Udaipur Files
उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल के मर्डर केस पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' तमाम विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहीं फिल्म की रिलीज के बाद भी प्रोड्यूसर अमित जानी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। बीते दिनों अमित जानी ने बताया था कि फोन पर उन्हें बम से उड़ाने या गोली मारने की धमकी दी गई है। 
 
हाल ही में एक व्यक्ति ने अमित जानी को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरी टिप्पणी की थी। वहीं अब प्रोड्यूसर अमित जानी की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद शाहिद नामक युवक को हिरासत में लिया है। आरोप है कि शाहिद ने फेसबुक पर अनुचित टिप्पणी की थी। 
 
इतना ही नहीं अस्पताल में भर्ती अमित जानी को टिफिन बम भेजने की धमकी भी मिली। धमकी देने वाले का नाम शाहिद बताया जा रहा है, जबकि उसका समर्थन एक बांग्लादेशी शख्स हमाद ने किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
 
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अमित जानी ने दावा किया कि बांगलादेशी लोग स्थानीय रहवासियों को बरगला रहे हैं। कन्हैयालाल की ही तरह उनकी भी हत्याकरने के लिए उकसाया जा रहा है। 
 
खबरों के अनुसार पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि युवक ने एक फेसबुक पोस्ट के जवाब में यह आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसका मकसद सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी करना था या इसके पीछे कोई और वजह थी।
 
बता दें कि 'उदयपुर फाइल्स' टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर बेस्ड सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये घटना साल 2022 में हुई थी। कन्हैया ने कथित तौर पर पूर्व बीजेपी सदस्य नूपुर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद पर किए विवादित पोस्ट पर कमेंट कर उनका सपोर्ट किया था। इसके बाद उनकी दिनदहाड़े दो लोगों ने हत्या कर दी थी। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
प्राइम वीडियो ने मिलाया मैडॉक फिल्म्स संग हाथ, 8 फिल्मों की नई पोस्ट-थिएट्रिकल लाइसेंसिंग डील का किया ऐलान

39 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधीं 'गोपी बहू' जिया मानेक, वरुण जैन संग किया भूत शुद्धि विवाह

39 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधीं 'गोपी बहू' जिया मानेक, वरुण जैन संग किया भूत शुद्धि विवाहफेमस टीवी सीरियल 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू का किरदार निभाकर मशहूर हुई एक्ट्रेस जिया मानेक गुपचुप तरीके से शादी के बंधन में बंध गई हैं। 39 साल की जिया मानेक ने अपने साथी अभिनेता वरुण जैन संग शादी रचाई। इस खुशखबरी को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस संग शेयर किया है।

प्राइम वीडियो ने मिलाया मैडॉक फिल्म्स संग हाथ, 8 फिल्मों की नई पोस्ट-थिएट्रिकल लाइसेंसिंग डील का किया ऐलान

प्राइम वीडियो ने मिलाया मैडॉक फिल्म्स संग हाथ, 8 फिल्मों की नई पोस्ट-थिएट्रिकल लाइसेंसिंग डील का किया ऐलानप्राइम वीडियो ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्राइम वीडियो ने मैडॉक फिल्म्स के साथ मल्टी-ईयर लाइसेंसिंग कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत आठ सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों के वर्ल्डवाइड-एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स अब उनके पास होंगे। अब भारतीय फिल्मों का असली मज़ा सिर्फ थिएटर में नहीं, बल्कि घर बैठे दुनियाभर के दर्शक उठा पाएंगे।

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक युवक हिरासत में

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक युवक हिरासत मेंउदयपुर के टेलर कन्हैया लाल के मर्डर केस पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' तमाम विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहीं फिल्म की रिलीज के बाद भी प्रोड्यूसर अमित जानी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। बीते दिनों अमित जानी ने बताया था कि फोन पर उन्हें बम से उड़ाने या गोली मारने की धमकी दी गई है।

फ्लोरल ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने ढाया कहर, फ्लॉन्ट किया क्लीवेज

फ्लोरल ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने ढाया कहर, फ्लॉन्ट किया क्लीवेजबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में जाह्नवी का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है। इस बार जाह्नवी ने मल्टीकलर फ्लोरल ड्रेस में अपनी तस्वीरें शेयर की है।

मेगास्टार चिरंजीवी का एडवांस बर्थडे गिफ्ट, विश्‍वम्भरा की पहली झलक इतने बजे होने जा रही रिलीज

मेगास्टार चिरंजीवी का एडवांस बर्थडे गिफ्ट, विश्‍वम्भरा की पहली झलक इतने बजे होने जा रही रिलीजजैसे-जैसे मेगास्टार चिरंजीवी का जन्मदिन करीब आ रहा है, फैंस में उत्साह चरम पर है, खासकर उनकी बहुप्रतीक्षित सोशल-फैंटेसी फिल्म 'विश्‍वम्भरा' को लेकर। वशिष्ठा द्वारा निर्देशित और यूवी क्रिएशन के विक्रम, वामसी और प्रमोद द्वारा भव्य पैमाने पर निर्मित यह फिल्म एक विजुअल एक्स्ट्रावैगेंजा होने का वादा करती है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com