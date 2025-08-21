गुरुवार, 21 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (12:56 IST)

रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट पर खाना खाकर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे अस्पताल, तबीय बिगड़ने की असली वजह आई सामने

Ranveer Singh
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही आदित्य धर की एक्शन फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों लद्दाख के लेह जिले में चल रही है। बीते दिनों इस फिल्म के सेट पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। 
 
बताया जा रहा है कि फिल्म के क्रू मेंबर्स को फूड पॉइ‍जनिंग हो गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 अगस्त को लेह के गुरुद्वारा पत्थर साहिब के पास एक सीक्वेंस शूट हो रहा था। लंच के वक्त 600 से ज्यादा लोगों को खाना सर्व किया गया था। खाना खाने के बाद से ही लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई।  
 
इस मामले में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सख्त जांच की मांग की। उन्होंने कहा, एसोसिएशन लेह में चल रही धुरंधर की शूटिंग में हुई शॉकिंग घटना से गहरी चिंता में है, जहां 150 वर्कर्स को फूड पॉइजनिंग हो गई। लीडिंग एक्टर रणवीर सिंह की मौजूदगी और हाई बजट होने के बावजूद ये बेहद दुखद है कि सेट पर स्वच्छ और सुरक्षित खाने जैसी बेसिक जरुरतों की अनदेखी की गई।
 
वहीं अब खबर आ रही है कि क्रू मेंबर्स के फूड पॉइजनिंग का कारण खाने की खराब क्वालिटी या खर्च में कटौती नहीं थी। लेह के स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह घटना लेह में चिकन में संक्रमण की एक व्यापक समस्या का हिस्सा थी। यह मामला फिल्म निर्माण द्वारा उपलब्ध कराए गए खाने या सुविधाओं से संबंधित नहीं था। 
 
खबरों के अनुसार फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने कहा, यह इस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। यहां किसी भी तरह की लागत घटाने का सवाल ही नहीं उठता। लेह का इलाका शूटिंग के लिए बेहद चुनौतीपूण है। यह 300 से अधिक लोगों की यूनिट है। 
 
उन्होंने कहा, यहां एक लोकल कंटैमिनेशन का मुद्दा सामने आया जिसकी वजह से यह हुआ। यह बेहद अफसोसजनक है कि ऐसी बेतुकी अफवाहें फैलाई जा रही है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और क्रू की सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सावधानियां बरती जा रही हैं और सप्लायरों द्वारा कड़ी जांच की जा रही है, हालांकि यूनिट ने काम फिर से शुरू कर दिया है।
 
बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' का निर्देशन आदित्य धर कर रहे हैं। फिल्म को ज्योति देशपांडे प्रोड्यूस कर रही हैं। 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना अहम किरदारों में हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। 
ये भी पढ़ें
प्राइम वीडियो ने किया सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, दिखेगी कश्मीरी गायिका राज बेगम की कहानी

निखिल द्विवेदी ने किया शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने का समर्थन, बोले- जूरी पर सवाल उठाना गलत

निखिल द्विवेदी ने किया शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने का समर्थन, बोले- जूरी पर सवाल उठाना गलतएक्टर से प्रोड्यूसर बने निखिल द्विवेदी आज भारतीय सिनेमा की सबसे असरदार शख्सियतों में से एक बनकर उभरे हैं। हाल ही में जब शाहरुख़ खान को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला, तो इस सम्मान पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। हालिया इंटरव्यू में निखिल द्विवेदी ने इस मुद्दे पर बात की।

प्राइम वीडियो ने किया सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, दिखेगी कश्मीरी गायिका राज बेगम की कहानी

प्राइम वीडियो ने किया सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, दिखेगी कश्मीरी गायिका राज बेगम की कहानीप्राइम वीडियो ने फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' के प्रीमियर की घोषणा कर दी है। 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' पद्मश्री पुरस्कार विजेता राज बेगम की खास कहानी और सफर पर आधारित है। घाटी की खूबसूरत पृष्ठभूमि के साथ हिम्मत, पहचान और साहस को दिखाती यह फिल्म 29 अगस्त को ओटीटी पर दस्तक देगी।

रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट पर खाना खाकर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे अस्पताल, तबीय बिगड़ने की असली वजह आई सामने

रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट पर खाना खाकर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे अस्पताल, तबीय बिगड़ने की असली वजह आई सामनेबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही आदित्य धर की एक्शन फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों लद्दाख के लेह जिले में चल रही है। बीते दिनों इस फिल्म के सेट पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई।

कंचना 4 से तमिल सिनेमा में कदम रखने जा रहीं नोरा फतेही, बोलीं- दोनों इंडस्ट्री का अनुभव करना और उनसे सीखना रोमांचक

कंचना 4 से तमिल सिनेमा में कदम रखने जा रहीं नोरा फतेही, बोलीं- दोनों इंडस्ट्री का अनुभव करना और उनसे सीखना रोमांचकग्लोबल स्टार नोरा फतेही तमिल सिनेमा में धमाकेदार एंट्री करने जा रही हैं। वह लोकप्रिय हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'कंचना' के चौथे पार्ट में नजर आएंगी। इस फ्लिम में नोरा फतेही मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अपने नवीनतम गीत ओह मामा! टेटेमा की सफलता का आनंद ले रही नोरा अपने करियर के इस नए चरण को पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना रही हैं।

कानूनी पचड़े में फंसी जॉली एलएलबी 3, अक्षय कुमार-अरशद वारसी को न्यायपालिका का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा

कानूनी पचड़े में फंसी जॉली एलएलबी 3, अक्षय कुमार-अरशद वारसी को न्यायपालिका का मजाक उड़ाना पड़ा महंगाबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं। सुभाष कपूर के निर्देशन में बन रही यह फिल्म एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। फ्लिम के पहले पार्ट में जहां अरशद वारसी नजर आए थे, वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया था।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
