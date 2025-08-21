सामंथा रुथ प्रभु ने खोली अपनी सबसे बड़ी सच्चाई: ‘हीलिंग, शक्ति और आत्मविश्वास’ की राह पर

दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार और अपनी अदम्य हिम्मत के लिए मशहूर सामंथा रूथ प्रभु, Grazia India के अगस्त कवर पर नज़र आ रही हैं। इस बार उनका अंदाज़ केवल ग्लैमर ही नहीं बल्कि जीवन की गहराई, संघर्ष और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। वर्षों की मेहनत, आत्म-खोज और बदलाव के बाद आज समांथा एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं, जो मजबूती और सहजता दोनों को साथ लेकर चलती हैं।

अभिनय और करियर में नई ऊँचाइयाँ

सामंथा अपने शानदार अभिनय से सुपर डीलक्स, द फैमिली मैन 2 जैसी फिल्मों और तमिल-तेलुगु सिनेमा में अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। ‘पुष्पा’ फिल्म का उनका चर्चित गाना "ऊ अंतवा" ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। हाल ही में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट Citadel: Honey Bunny से ग्लोबल स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है।

स्वास्थ्य और हीलिंग की सीख

सामंथा का मानना है कि असली मजबूती स्वास्थ्य से आती है। वे कहती हैं: "जब तक स्वास्थ्य की समस्या नहीं आती, तब तक हमें लगता है कि जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं। लेकिन एक बार स्वास्थ्य बिगड़ा तो बस वही सबसे बड़ी समस्या रह जाती है।"

यही वजह है कि अब वे नींद, खानपान और मानसिक स्वास्थ्य पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देती हैं। उनके अनुसार, यह जीवन को सरल बनाता है और उन्हें इसके लिए कृतज्ञता का अनुभव होता है।





अनुशासन और दिनचर्या

हीलिंग की प्रक्रिया में अनुशासन उनका सबसे बड़ा हथियार है। वे अपनी रूटीन को कभी नहीं छोड़तीं, चाहे वे कहीं भी हों या कितनी भी थकी हों। उनका कहना है कि यही स्थिरता उन्हें लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखती है।

सीखने का जुनून

सामंथा का मानना है कि इंसान को सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नए-नए किरदार, भाषा और इंडस्ट्री बदलने के बीच वे लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। अपनी पॉडकास्ट "Take 20" में भी वे डॉक्टर्स, हेल्थ स्पेशलिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट से सीखने का मौका लेती हैं।

महिलाओं के लिए संदेश

सामंथा बताती हैं कि बचपन से लड़कियों को उनकी सीमाएँ और डर सिखा दिए जाते हैं। लेकिन उनके जीवन ने उन्हें सिखाया कि यह सब सच नहीं होता। वे कहती हैं: "आपको मज़बूत बनने के लिए हमेशा संघर्ष का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप शुरुआत से ही आत्मविश्वासी, साहसी और खुद पर विश्वास रखने वाली हो सकती हैं।"





सोशल मीडिया पर असली चेहरा

सामंथा सोशल मीडिया पर अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने में विश्वास करती हैं। वे मानती हैं कि वहाँ सकारात्मकता के साथ-साथ नेगेटिविटी भी है, लेकिन उससे प्रभावित हुए बिना वास्तविक बने रहना ज़रूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कई ऐसे मेंटर्स पाए हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर किया।

निर्माता और उद्यमी के रूप में नई भूमिका

सामंथा अब निर्माता और उद्यमी के रूप में भी कदम रख रही हैं। अपने प्रोडक्शन बैनर की पहली फिल्म "शुभम" से शुरुआत करने के साथ वे कई बिजनेस वेंचर्स पर भी काम कर रही हैं। उनका कहना है कि वे वही प्रोजेक्ट चुनती हैं जो उनके दिल के करीब हों और जिन पर काम करना उन्हें उद्देश्यपूर्ण लगता है। उनका मानना है कि असली संतुष्टि तभी मिलती है जब काम बोझ नहीं बल्कि जुनून जैसा लगे।