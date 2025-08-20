खल्लास से लेकर छैय्या छैय्या तक, इन अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित डांस पलों को रचा

बॉलीवुड हमेशा से संगीत और डांस का पर्याय रहा है, और इनमें से कुछ गाने तो एतिहासिक प्रतीक भी बन गई हैं। कुछ प्रस्तुतियां इतनी आकर्षक और यादगार होती हैं कि वे न सिर्फ कलाकारों के करियर को परिभाषित करती हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा में डांस नंबर्स के लिए एक नया मानक भी तय करती हैं।

ये आइकॉनिक गाने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि डांसर, कोरियोग्राफरों और परफॉर्मर्स को दशकों बाद भी प्रेरित करते हैं। इन अभिनेत्रियों ने अपने अविस्मरणीय प्रदर्शनों के ज़रिये आकर्षण, कला और मंच पर उपस्थिति का ऐसा मेल दिखाया, जो आज तक बेजोड़ है।

यहां पेश हैं पांच शानदार डांस नंबर्स, जो दिखाते हैं कि प्रतिभा, कोरियोग्राफी और आकर्षण का सही मेल कैसे बॉलीवुड के सदाबहार पलों को जन्म देता है।

ईशा कोप्पिकर – खल्लास

फिल्म 'कंपनी' के गाने ‘खल्लास’ में ईशा कोप्पिकर की धमाकेदार परफॉर्मेंस एकदम सेंसेशन बन गई थी और यह गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित आइटम नंबर्स में से एक माना जाता है। गणेश हेगड़े द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस गाने में ईशा की हॉट मूव्स और करिश्माई स्क्रीन प्रेज़ेंस ने फिल्म के अंडरवर्ल्ड थीम के साथ शानदार कंट्रास्ट बनाया, जिससे गाने का असर और भी गहरा हो गया। यह गाना न सिर्फ ईशा को "खल्लास गर्ल" के रूप में स्थापित करता है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे गंभीर सिनेमा में भी डांस नंबर्स मनोरंजन को बनाए रखते हुए फ़िल्म की कहानी का हिस्सा बन सकते हैं।

मलाइका अरोड़ा – छैय्या छैय्या

फिल्म 'दिल से' के गाने ‘छैय्या छैय्या’ में शाहरुख ख़ान के साथ चलती ट्रेन पर मलाइका अरोड़ा की परफॉर्मेंस भारतीय सिनेमा के इतिहास में "हमेशा के लिए आइकॉनिक" बन चुकी है। फ़राह ख़ान द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण गाने में मलाईका ने अपनी शानदार डांस प्रतिभा और संतुलन का प्रदर्शन किया। ए.आर. रहमान के जादुई संगीत के साथ इस गाने ने ना केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान पाई। मलाईका की एनर्जी, लय और समर्पण इस प्रस्तुति को आज तक बेमिसाल बनाते हैं।

सामंथा रुथ प्रभु - ऊ अंतावा ऊ ऊ अंतावा

'पुष्पा: द राइज़' के गाने ‘ऊ अंटावा’ में सामंथा की बोल्ड और ग्लैमरस प्रस्तुति ने उन्हें डांस नंबर्स की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। देवी श्री प्रसाद के धमाकेदार संगीत और आकर्षक बीट्स के साथ, यह गाना पूरे देश में वायरल हो गया और एक पैन-इंडिया हिट बन गया। सामंथा ने इस गाने के ज़रिए अपनी बहुआयामी प्रतिभा को साबित किया और दिखाया कि वह पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलकर भी दर्शकों को सम्मोहित कर सकती हैं। यह प्रस्तुति उनकी निडरता और अभिनय कौशल की मिसाल है।

बिपाशा बसु – बीड़ी

फिल्म 'ओमकारा' का गाना ‘बीड़ी’ बिपाशा बसु की एक सशक्त और जमीनी प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। विशाल भारद्वाज की ग्रामीण पृष्ठभूमि और मजबूत कहानी के साथ मेल खाती इस प्रस्तुति में बिपाशा के लोकनृत्य से प्रेरित मूव्स और दमदार उपस्थिति ने गाने को और भी प्रामाणिक बना दिया। यह न सिर्फ एक आइटम नंबर था, बल्कि कहानी का हिस्सा बनकर उसकी संवेदना को और भी गहराता है। बिपाशा ने इस गाने के ज़रिए बोल्डनेस और अभिनय को एक साथ जोड़ते हुए एक यादगार छाप छोड़ी।

शिल्पा शेट्टी – यूपी बिहार लूटने

फ़िल्म 'शूल' के गाने 'यूपी बिहार लूटने' में शिल्पा शेट्टी के ज़बरदस्त प्रदर्शन ने उनकी असाधारण डांस कला और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले ऊर्जावान गीत प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता को दर्शाया। उनकी आत्मविश्वास और जोश से भरी कोरियोग्राफी, उनके स्वाभाविक आकर्षण और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ मिलकर, इस गाने को तुरंत हिट बना दिया जिसने एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। शिल्पा की इस गाने में ग्लैमर और क्षेत्रीय प्रामाणिकता, दोनों का समावेश करने की क्षमता ने उनकी विशिष्ट अपील को बनाए रखते हुए, फिल्म के संदर्भ के अनुरूप अपनी प्रदर्शन शैली को ढालने की उनकी कुशलता को साबित किया।

इन पांच अभिनेत्रियों और उनके डांस नंबर्स ने बॉलीवुड को एक नई ऊँचाई दी है। हर प्रस्तुति में एक अलग अंदाज़, एक अलग जुनून और एक अलग पहचान देखने को मिलती है। इन गानों को आज भी दोहराया जाता है, याद किया जाता है, और नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। ये गाने हमें याद दिलाते हैं कि कुछ प्रस्तुतियाँ वास्तव में समय से परे होती हैं — प्योर मैजिकल।