गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. when bhumika chawla reveals she was replaced in jab we met and munna bhai mbbs
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (11:29 IST)

करीना कपूर से पहले भूमिका चावला थी 'जब वी मेट' के लिए पहली पसंद, बॉबी देओल भी आने वाले थे नजर

Bhumika Chawla Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस 21 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1978 को दिल्ली में जन्मीं भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत एड फिल्मों और म्यूजिक वीडियो से की थी। इसके बाद वह 'हिप हिप हुर्रे' और 'स्टार बेस्ट सेलर्स फुर्सत में' जैसे टीवी शो में नजर आईं। 
 
भूमिका चावला ने तेलुगु इंडस्ट्री से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म साल 2000 में रिलीज 'युवकुडु' थी। कई साउथ फिल्मों में काम करने के बाद भूमिका ने साल 2003 में सलमान खान के साथ फिल्म 'तेरे नाम' से बॉलीवुड डेब्यू किया। 
 
भूमिका चावला ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वह आखिरी बार 2023 में सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आई थीं। बीते दिनों एक्ट्रेस ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों में रिप्लेस किया गया था।
 
भूमिका चावला ने बताया था कि उन्हें जब वी मेट और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी हिट फिल्मों के लीड रोल के लिए साइन किया गया था लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस करके करीना कपूर और ग्रेसी सिंह को मूवी को ले लिया गया। 
 
भूमिका ने कहा था, मुझे बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स मिले। मैं हमेशा फिल्मों को लेकर सेलेक्टिव रही हूं, मुझे पता है कि क्या काम करना है। मैंने इसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था। लेकिन अफसोस अचानक से फिल्म का प्रोडक्शन, हीरो, फिल्म का टाइटल और फिल्म की हीरोइन भी बदल दी गई।
 
भूमिका चावला ने बताया कि फिल्म जब वी मेट में पहले उन्हें बॉबी देओल के अपोजिट कास्ट किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा, एक ही बार मुझे बुरा लगा था, जब मैंने 'जब वी मेट' साइन की और नहीं हुई। 
 
उन्होंने कहा था, मैं और बॉबी देओल इस फिल्म के लिए पहली पसंद थे। तब इसका नाम ट्रेन रखा जाना था। इसके बाद मेरी और शाहिद कपूर की जोड़ी बनी। फिर फिल्म में आयशा टाकिया आईं और फिर लास्ट में इम्तियाज अली ने करीना कपूर को शाहिद कपूर के अपोजिट साइन किया।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

करीना कपूर से पहले भूमिका चावला थी 'जब वी मेट' के लिए पहली पसंद, बॉबी देओल भी आने वाले थे नजर

करीना कपूर से पहले भूमिका चावला थी 'जब वी मेट' के लिए पहली पसंद, बॉबी देओल भी आने वाले थे नजरबॉलीवुड एक्ट्रेस 21 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1978 को दिल्ली में जन्मीं भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत एड फिल्मों और म्यूजिक वीडियो से की थी। इसके बाद वह 'हिप हिप हुर्रे' और 'स्टार बेस्ट सेलर्स फुर्सत में' जैसे टीवी शो में नजर आईं। भूमिका चावला ने तेलुगु इंडस्ट्री से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था।

सामंथा रुथ प्रभु ने खोली अपनी सबसे बड़ी सच्चाई: ‘हीलिंग, शक्ति और आत्मविश्वास’ की राह प

सामंथा रुथ प्रभु ने खोली अपनी सबसे बड़ी सच्चाई: ‘हीलिंग, शक्ति और आत्मविश्वास’ की राह पदक्षिण भारतीय सिनेमा की स्टार सामंथा रुथ प्रभु, Grazia India अगस्त कवर पर अपने संघर्ष, हीलिंग और आत्मविश्वास की यात्रा साझा करती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने अनुशासन, सरल जीवन और आत्मविश्वास को अपनाया। अभिनय से लेकर उद्यमिता और प्रोडक्शन तक, समांथा आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि असली ताकत कठिनाइयों से ऊपर उठकर खुद को नए रूप में परिभाषित करने में है।

Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट लिस्ट आई सामने, जानिए इस बार कौन-कौन सेलेब्स आएंगे नजर!

Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट लिस्ट आई सामने, जानिए इस बार कौन-कौन सेलेब्स आएंगे नजर!सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त को होने जा रहा है। शो को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं 'बिग बॉस' में इस बार कौन-कौन सेलेब्स नजर आने वाला है इसकी भी चर्चा हो रही है। कई सेलेब्स के नाम पर मुहर भी लग चुकी है।

डेब्यू सीरीज मंडला मर्डस की सक्सेस पर वाणी कपूर बोलीं- दुनियाभर से मिला प्यार ही सबसे बड़ा इनाम है

डेब्यू सीरीज मंडला मर्डस की सक्सेस पर वाणी कपूर बोलीं- दुनियाभर से मिला प्यार ही सबसे बड़ा इनाम हैनेटफ्लिक्स और वाईआरएफ एंटरटेनमेंट की पहली पौराणिक-क्राइम थ्रिलर सीरीज 'मंडला मर्डर्सऐ का प्रीमियर 25 जुलाई को हुआ। इस शो ने वाणी कपूर की स्ट्रीमिंग दुनिया में एंट्री दर्ज कराई, और इस चुनौतीपूर्ण व नए तरह के जॉनर में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया।

शॉर्ट ड्रेस पहन पूल में उतरीं दिशा पाटनी, सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर लगाई आग

शॉर्ट ड्रेस पहन पूल में उतरीं दिशा पाटनी, सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर लगाई आगदिशा पाटनी अक्सर अपने बोल्ड स्टाइल से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। दिशा ने हाल ही में लखनऊ में यूपी टी-20' लीग की ओपनिंग सेरेमनी में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। इस दौरान दिशा पाटनी ने अपने ग्लैमरस लुक से भी जमकर लाइमलाइट बटोरी।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com