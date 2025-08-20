शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:07 IST)

शॉर्ट ड्रेस पहन पूल में उतरीं दिशा पाटनी, सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर लगाई आग

Disha Patani
दिशा पाटनी अक्सर अपने बोल्ड स्टाइल से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। दिशा ने हाल ही में लखनऊ में यूपी टी-20' लीग की ओपनिंग सेरेमनी में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। 
इस दौरान दिशा पाटनी ने अपने ग्लैमरस लुक से भी जमकर लाइमलाइट बटोरी। अब दिशा ने अपने लुक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। 
 
तस्वीरों में दिशा मल्टीकलर की कटआउट शॉर्ट ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस आउटफिट में दिशा अपना कर्वी फिगर और टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
दिशा स्विमिंग पूल में खड़ी होकर बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह कभी अपना बैक लुक तो कभी अपना फरफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। दिशा के इस बोल्ड अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है। 
 
दिशा पाटनी आखिरी बार प्रभास के साथ 'कल्कि 2898 एडी' और सूर्या के साथ 'कंगुवा' में नजर आई थीं। 
