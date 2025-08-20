बुधवार, 20 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 20 अगस्त 2025 (16:32 IST)

डिंपल यादव को स्वरा भास्कर ने बताया अपना क्रश, बोलीं- हम सभी बाइसेक्सुअल होते हैं...

Swara Bhaskar controversial statement
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस वजह से उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। इस बार स्वरा भास्कर ने सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हो रही है। 
 
हाल ही में एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने बाइसेक्शुअलिटी को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को अपना क्रश भी बताया है। स्वरा का कहना है कि हम सभी असल में बाइसेक्शुअल हैं। अगर इंसान को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, तो हर कोई बाइसेक्शुअल होगा। 
इंडियन एक्सप्रेस के स्क्रीन को साथ दिए इंटरव्यू में स्वरा ने कहा, अगर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, तो हम सभी असल में बाइसेक्शुअल हैं। लेकिन, हेक्ट्रोसेक्शुअलिटी एक विचारधारा है जो हजारों सालों से हम पर थोपी गई है। अब क्योंकि इसी तरह मानव जाति आगे बढ़ती है, तो हम इसे ही सटीक मानते हैं। 
 
जब स्वरा से पूछा गया कि कोई ऐसा है जिसपर आपका क्रश हो और आप बताना चाहें? इस पर स्वरा ने पति फहाद की तरफ इशारा करके बोला, 'उत्तर प्रदेश में इनका करियर जाने वाला है। बहुत बड़ा वाला क्रश है मुझे, मैं जब डिंपल यादव जी से मिली। 
 
स्वरा भास्कर के इस बयान के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा है। एक यूजर ने कहा, 'इनका पूरी तरह ब्रेनवॉश हो चुका है। एक अन्य ने लिखा, 'आखिर ये ऐसा कह ही क्यों रही हैं। हम तो बाइसेक्सुअल नहीं हैं।' 
