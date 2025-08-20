बुधवार, 20 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 20 अगस्त 2025 (12:35 IST)

रामायणम् को लेकर धांसू अपडेट आया सामने, अमित सियाल बनेंगे सुग्रीव, अमिताभ बच्चन देंगे जटायु को आवाज!

Film Ramayana update
नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायणम्' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साउथ स्टार यश रावण के रोल में दिखाई देने वाले हैं। वहीं अब 'रामायणम्' में अमिताभ बच्चन और अमित सियाल की भी एंट्री हो गई है। 
 
खबरों के अनुसार 'रामायणम्' में बॉलीवुड के महानायक अमितभा बच्चन 'जटायु' को अपनी आवाज देंगे। इसके साथ ही वह फिल्म के नैरेटर भी होंगे। वहीं अमित सियाल फिल्म में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले हैं। 
 
अमित सियाल मिर्जापुर और महारानी जैसी सीरीज के अलावा अजय देवगन की 'रेड 2' के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने 'केसरी 2' और 'कला' जैसी दमदार फिल्मों में भी काम किया है। अब 4 हजार करोड़ के बजट में बन रही रामायणम् अमित सियाल के लिए एक बड़ा ब्रेक है। 
 
बता दें कि 'रामायणम्' को नमित मल्होत्रा और यश मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लीवी माता सीता, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी। रामायणम् का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा। 
 
