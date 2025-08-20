बुधवार, 20 अगस्त 2025
  Randeep Hooda once used to work in a restaurant, drove a taxi to meet his expenses
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 20 अगस्त 2025 (10:48 IST)

कभी रेस्टोरेंट में काम करते थे रणदीप हुड्डा, खर्चा चलाने के चलाई टैक्सी

Randeep Hooda Birthday
अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाने वाले एक्टर रणदीप हुड्डा 20 अगस्त को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा का जन्म 1976 में रोहतक, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता एक मेडिकल सर्जन हैं। रणदीप ने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक्टर बनने का फैसला किया था।
 
रणदीप हुड्डा ने अपने संघर्ष के दिनों में टैक्सी चलाई और रेस्टोरेंट में भी काम किया। रणदीप ने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से की। उन्होंने मार्केटिंग और मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान वह एक चीनी रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। इतना ही नहीं वह गाड़ी धोने का काम भी करते थे। रणदीप अपना खर्च चलाने के लिए टैक्सी भी चलाते थे।
 
पढ़ाई के दो साल बाद जब रणदीप हुड्डा भारत लौटे तो एयरलाइन्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उनकी नौकरी लग गई। 2000 में रणदीप हुड्डा ने दिल्ली में मॉडलिंग और शौकिया थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें 2001 में 'मॉनसून वेडिंग' नाम की फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला।
 
रणदीप को असली पहचान साल 2005 में आई फिल्म 'डी' से मिली। इसके बाद रणदीप सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। रणदीप हुड्डा 'साहिब बीबी और गैंगस्टर', 'सरबजीत', 'हाईवे', 'सुल्तान' जैसी कईं फिल्मों में अपने अभिनय से इंडस्ट्री में धाक जमा चुके हैं।
वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

आमिर खान का एक नाजायज बच्चा भी है: भाई फैजल खान का सनसनीखेज खुलासा

आमिर खान का एक नाजायज बच्चा भी है: भाई फैजल खान का सनसनीखेज खुलासाआमिर खान के भाई फैज़ल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि आमिर का जेसिका हाइन्स से संबंध था और उनका एक गैरकानूनी बच्चा भी है। फैज़ल ने परिवार पर दबाव डालने, राजनीति करने और उन्हें ‘पागल’ घोषित करने का भी आरोप लगाया।

82 की उम्र में अमिताभ बच्चन का खुलासा: अब पैंट पहनना भी हो गया मुश्किल, डॉक्टर ने दी खास सलाह

82 की उम्र में अमिताभ बच्चन का खुलासा: अब पैंट पहनना भी हो गया मुश्किल, डॉक्टर ने दी खास सलाहबॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बढ़ती उम्र से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अब साधारण काम जैसे पैंट पहनना भी मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर की सलाह, योग और मोबिलिटी एक्सरसाइज से बिग बी खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं।

91 वर्ष की आयु में अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन, ‘3 इडियट्स’ से ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ तक फिल्मों में निभाई यादगार भूमिकाएं

91 वर्ष की आयु में अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन, ‘3 इडियट्स’ से ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ तक फिल्मों में निभाई यादगार भूमिकाएंहिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अच्युत पोतदार का 18 अगस्त को ठाणे (बंबई) के जुपिटर हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और उम्र संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती थे। अच्युत पोतदार ने 125 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों व करीब 100 टीवी शोज़ में काम किया। ‘3 इडियट्स’ का उनका डायलॉग “कहना क्या चाहते हो” आज भी दर्शकों की यादों में है। उनका अंतिम संस्कार 19 अगस्त को ठाणे में होगा।

डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया क्लीवेज, बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर मचाया तहलका

डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया क्लीवेज, बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर मचाया तहलकाबॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट एंड बोल्ड लुक की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। वह अपनी तस्वीरों से अक्सर इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार दिशा ने डीपनेक गाउन में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
