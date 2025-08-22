मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन, इस वजह से गई जान
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। उन्होंने 65 साल की उम्र में 22 अगस्त की सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। 20 अगस्त को जसविंदर को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
खबरों के अनुसार बीती रात जसविंदर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद आज सुबह उनका निधन हो गया। जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार 23 अगस्त की दोपहर मोहाली के बलौंगी स्थित श्मशान घाट पर किया जाएगा। कॉमेडियन के निधन की खबर से पंजाबी इंडस्ट्री में शोक की लहर है।
जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में हुआ था। वह अपनी कॉमिक टाइमिंग के अलावा एक्टिंग के लिए भी मशहूर थे। जसविंदर ने 1988 में 'छणकाटा 55' से कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वहीं उनका फिल्मी करियर 'दुल्ला भट्टी' मूवी से हुआ था।
जसविंदर भल्ला ने जिन्हे मेरा दिल लुटेया, पावर कट, माहौल ठीक है, जीजा जी, कबड्डी वन्स अगेन और अपन फिर मिलांगे के अलावा मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन जट्टा 3 और जट्ट एंड जूलियट जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में आने से पहले जसविंदर भल्ला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।