शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. famous comedian and punjabi actor jaswinder bhalla passes away at 65 know the reason
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (13:57 IST)

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन, इस वजह से गई जान

jaswinder bhalla
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। उन्होंने 65 साल की उम्र में 22 अगस्त की सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। 20 अगस्त को जसविंदर को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 
 
खबरों के अनुसार बीती रात जसविंदर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद आज सुबह उनका निधन हो गया। जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार 23 अगस्त की दोपहर मोहाली के बलौंगी स्थित श्मशान घाट पर किया जाएगा। कॉमेडियन के निधन की खबर से पंजाबी इंडस्ट्री में शोक की लहर है।
 
जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में हुआ था। वह अपनी कॉमिक टाइमिंग के अलावा एक्टिंग के लिए भी मशहूर थे। जसविंदर ने 1988 में 'छणकाटा 55' से कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वहीं उनका फिल्मी करियर 'दुल्ला भट्टी' मूवी से हुआ था। 
 
जसविंदर भल्ला ने जिन्हे मेरा दिल लुटेया, पावर कट, माहौल ठीक है, जीजा जी, कबड्डी वन्स अगेन और अपन फिर मिलांगे के अलावा मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन जट्टा 3 और जट्ट एंड जूलियट जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में आने से पहले जसविंदर भल्ला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bigg Boss 19 की फंफर्म कंटेस्टेंट्स लिस्ट आई सामने, माइक टायसन के नाम की भी हो रही चर्चा

Bigg Boss 19 की फंफर्म कंटेस्टेंट्स लिस्ट आई सामने, माइक टायसन के नाम की भी हो रही चर्चाबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त से होने जा रहा है। फैंस जानने के लिए बेताब है कि आखिर इस सीजन में कौन-कौन से सेलेब्स बिग बॉस के घर में शिरकत करने वाले हैं। वहीं अब शो के 18 कंटेस्टेंट की एक लिस्ट सामने आई है। माना जा रहा है ये नाम बिग बॉस के घर में एंट्री करने के लिए कंफर्म है।

मेगास्टार चिरंजीवी के जन्मदिन पर विश्वम्भरा की पहली झलक आई सामने

मेगास्टार चिरंजीवी के जन्मदिन पर विश्वम्भरा की पहली झलक आई सामनेमेगास्टार चिरंजीवी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी फिल्म 'विश्वम्भरा' का खास बर्थडे ग्लिम्प्स जारी किया गया है, जिसने भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी सोशियो-फैंटेसी फिल्मों में से एक की झलक दिखाई। इस फिल्म का निर्देशन वशिष्ठ ने किया है और इसे यूवी क्रिएशंस ने प्रोड्यूस किया है।

परिवार ने तोड़ा रिश्ता तो 12 साल तक राजेश खन्ना संग साथ रहीं अनीता आडवाणी, बताया कैसे हुई थी पहली मुलाकात

परिवार ने तोड़ा रिश्ता तो 12 साल तक राजेश खन्ना संग साथ रहीं अनीता आडवाणी, बताया कैसे हुई थी पहली मुलाकातबॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। राजेश खन्ना ने साल 1973 में डिंपल कपाड़िया संग शादी रचाई थी। हालांकि दोनों साल 1982 में अलग हो गए। लेकिन राजेश और डिंपल ने कभी तलाक नहीं लिया। डिंपल कपाड़िया से अलग होने के बाद राजेश खन्ना का नाम अनीता आडवाणी से जुड़ गया।

14 साल बड़े कोरियोग्राफर संग लीक हुआ था डेजी शाह का इंटीमेट वीडियो, एक्ट्रेस ने कही यह बात

14 साल बड़े कोरियोग्राफर संग लीक हुआ था डेजी शाह का इंटीमेट वीडियो, एक्ट्रेस ने कही यह बातबॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की थी। वह मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की असिस्टेंट थीं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है।

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन, इस वजह से गई जान

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन, इस वजह से गई जानपंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। उन्होंने 65 साल की उम्र में 22 अगस्त की सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। 20 अगस्त को जसविंदर को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com