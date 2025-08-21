गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Nikhil Dwivedi supported Shahrukh Khans National Award win
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (14:10 IST)

निखिल द्विवेदी ने किया शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने का समर्थन, बोले- जूरी पर सवाल उठाना गलत

Nikhil Dwivedi
एक्टर से प्रोड्यूसर बने निखिल द्विवेदी आज भारतीय सिनेमा की सबसे असरदार शख्सियतों में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, जो न सिर्फ क्रिटिक्स के फेवरेट बने बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता साबित हुए। 
 
दमदार कहानियों और टैलेंटेड एक्टर्स को पहचानने की उनकी पैनी नजर मशहूर है। इंडस्ट्री में उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि उनके बोले हुए शब्दों को अहमियत दी जाती है। हाल ही में जब सुपरस्टार शाहरुख़ खान को एटली की जवान (2023) में शानदार एक्टिंग के लिए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला, तो इस सम्मान पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। 
 
कई लोगों ने शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर खुशी जताई, वहीं कुछ ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए। एक पोर्टल को दिए हालिया इंटरव्यू में निखिल द्विवेदी ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हमेशा कुछ लोग शक या सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसे क्रिटिसिज़्म को नजरअंदाज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जूरी का फैसला समझ और अनुभव के साथ आता है। उनके मुताबिक़, लोगों का इस तरह कहना सही नहीं है।
 
निखिल द्विवेदी ने साफ कहा कि जूरी कभी भी पक्षपाती नहीं होती। उन्होंने कहा, नेशनल अवॉर्ड्स की जूरी हमेशा ही सम्मानित और अनुभवी लोगों से बनी होती है। दिक़्क़त ये है कि कुछ लोग हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। अगर हमें जूरी पर भरोसा नहीं है, तो फिर हमें उनके चुने हर अवॉर्ड को रिजेक्ट करना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कहें कि 5 अवॉर्ड्स पर जूरी सही है और बाकी 5 पर गलत। ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। या तो जूरी के पूरे फैसले को मानिए या फिर पूरी तरह रिजेक्ट कर दीजिए।
 
निखिल ने आगे कहा, ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम कहें 'मुझे ये आर्टिस्ट पसंद है इसलिए जूरी ने सही चुना' या 'ये आर्टिस्ट जीतने लायक नहीं था'। अगर ऐसा करेंगे, तो हम खुद ही जूरी बन जाएंगे! ये सोच बिल्कुल गलत है। मुझे पूरा भरोसा है कि जूरी ने अपना फैसला पूरी समझदारी और सोच-समझकर लिया है। ये लोग सालों से सिनेमा की दुनिया में हैं। उन्होंने गहराई से सोचकर ही फैसला लिया होगा और हमें उसका सम्मान करना चाहिए।
 
प्रोफेशनल फ्रंट पर निखिल द्विवेदी की अगली बड़ी फिल्म ‘बंदर (मंकी इन अ केज)’ का पहला शो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा मुख्य रोल में दिखाई देंगे। इसके साथ ही निखिल अपने असरदार सिनेमा को आगे बढ़ाते हुए चर्चित फैंटेसी ड्रामा ‘नागिन’ भी बना रहे हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर मुख्य रोल करेंगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मेगास्टार चिरंजीवी का एडवांस बर्थडे गिफ्ट, विश्‍वम्भरा की पहली झलक इतने बजे होने जा रही रिलीज

फ्लोरल ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने ढाया कहर, फ्लॉन्ट किया क्लीवेज

फ्लोरल ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने ढाया कहर, फ्लॉन्ट किया क्लीवेजबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में जाह्नवी का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है। इस बार जाह्नवी ने मल्टीकलर फ्लोरल ड्रेस में अपनी तस्वीरें शेयर की है।

मेगास्टार चिरंजीवी का एडवांस बर्थडे गिफ्ट, विश्‍वम्भरा की पहली झलक इतने बजे होने जा रही रिलीज

मेगास्टार चिरंजीवी का एडवांस बर्थडे गिफ्ट, विश्‍वम्भरा की पहली झलक इतने बजे होने जा रही रिलीजजैसे-जैसे मेगास्टार चिरंजीवी का जन्मदिन करीब आ रहा है, फैंस में उत्साह चरम पर है, खासकर उनकी बहुप्रतीक्षित सोशल-फैंटेसी फिल्म 'विश्‍वम्भरा' को लेकर। वशिष्ठा द्वारा निर्देशित और यूवी क्रिएशन के विक्रम, वामसी और प्रमोद द्वारा भव्य पैमाने पर निर्मित यह फिल्म एक विजुअल एक्स्ट्रावैगेंजा होने का वादा करती है।

निखिल द्विवेदी ने किया शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने का समर्थन, बोले- जूरी पर सवाल उठाना गलत

निखिल द्विवेदी ने किया शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने का समर्थन, बोले- जूरी पर सवाल उठाना गलतएक्टर से प्रोड्यूसर बने निखिल द्विवेदी आज भारतीय सिनेमा की सबसे असरदार शख्सियतों में से एक बनकर उभरे हैं। हाल ही में जब शाहरुख़ खान को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला, तो इस सम्मान पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। हालिया इंटरव्यू में निखिल द्विवेदी ने इस मुद्दे पर बात की।

प्राइम वीडियो ने किया सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, दिखेगी कश्मीरी गायिका राज बेगम की कहानी

प्राइम वीडियो ने किया सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, दिखेगी कश्मीरी गायिका राज बेगम की कहानीप्राइम वीडियो ने फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' के प्रीमियर की घोषणा कर दी है। 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' पद्मश्री पुरस्कार विजेता राज बेगम की खास कहानी और सफर पर आधारित है। घाटी की खूबसूरत पृष्ठभूमि के साथ हिम्मत, पहचान और साहस को दिखाती यह फिल्म 29 अगस्त को ओटीटी पर दस्तक देगी।

रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट पर खाना खाकर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे अस्पताल, तबीय बिगड़ने की असली वजह आई सामने

रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट पर खाना खाकर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे अस्पताल, तबीय बिगड़ने की असली वजह आई सामनेबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही आदित्य धर की एक्शन फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों लद्दाख के लेह जिले में चल रही है। बीते दिनों इस फिल्म के सेट पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com