गुरुवार, 21 अगस्त 2025
कंचना 4 से तमिल सिनेमा में कदम रखने जा रहीं नोरा फतेही, बोलीं- दोनों इंडस्ट्री का अनुभव करना और उनसे सीखना रोमांचक

Nora Fatehi Tamil Industry Debut
ग्लोबल स्टार नोरा फतेही तमिल सिनेमा में धमाकेदार एंट्री करने जा रही हैं। वह लोकप्रिय हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'कंचना' के चौथे पार्ट में नजर आएंगी। इस फ्लिम में नोरा फतेही मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अपने नवीनतम गीत ओह मामा! टेटेमा की सफलता का आनंद ले रही नोरा अपने करियर के इस नए चरण को पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना रही हैं।
 
एक प्रमुख प्रकाशन से बातचीत में, जब नोरा से पूछा गया कि उन्होंने कंचना 4 क्यों चुनी, तो उन्होंने कहा, जब मुझे कंचना 4 ऑफर हुई, तभी मुझे लगा कि यह तमिल सिनेमा में कदम रखने के लिए एकदम सही प्रोजेक्ट है। यह फ्रेंचाइज़ी पहले से ही एक मजबूत पहचान रखती है, और इसकी स्क्रिप्ट इतनी अनोखी थी कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहती थी। मडगांव एक्सप्रेस की सफलता के बाद, मैं एक और कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनने की सोच रही थी।
 
भाषा उनके लिए चुनौती रही है, लेकिन नोरा चुनौतियों से पीछे हटने वालों में नहीं हैं। उन्होंने कहा, बिलकुल, भाषा हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मुझे पहले हिंदी, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं में ढलना पड़ा, और अब तमिल। यह निश्चित रूप से अब तक का सबसे मुश्किल भाषा है, लेकिन मैं अपनी लाइनों को रिहर्स करने और उच्चारण पर काम करने में अतिरिक्त समय देती हूं।
 
नोरा को जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिली है, वह है सेट पर मिला प्रोत्साहन। उन्होंने कहा, सबसे अच्छी बात यह रही कि क्रू ने मुझसे कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं कॉमिक सीन में इतनी नैचुरल रहूंगी। इस तरह की प्रतिक्रिया मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और मुझे लगता है कि यह संस्कृति, भाषा का सम्मान करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में है," नोरा कहती हैं, जिन्होंने पहले बी हैप्पी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
 
मलयालम और तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम कर चुकीं नोरा अब तक के अपने अनुभवों को लेकर कहती हैं, हर फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक अंदाज होता है। तमिल सिनेमा बहुत ज्यादा कहानी पर केंद्रित है, और यहां परफॉर्मेंस और मजबूत स्क्रिप्ट्स को बहुत अहमियत दी जाती है। वहीं बॉलीवुड की अपनी एक भव्य और अलग एनर्जी होती है। दोनों ही इंडस्ट्री सिनेमा को लेकर जुनूनी हैं, लेकिन काम करने का तरीका, दर्शकों की अपेक्षाएं और फिल्म निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। मेरे लिए इन दोनों इंडस्ट्री को समझना और उनसे सीखना एक रोमांचक अनुभव है।
कानूनी पचड़े में फंसी जॉली एलएलबी 3, अक्षय कुमार-अरशद वारसी को न्यायपालिका का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा

कानूनी पचड़े में फंसी जॉली एलएलबी 3, अक्षय कुमार-अरशद वारसी को न्यायपालिका का मजाक उड़ाना पड़ा महंगाबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं। सुभाष कपूर के निर्देशन में बन रही यह फिल्म एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। फ्लिम के पहले पार्ट में जहां अरशद वारसी नजर आए थे, वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया था।

करीना कपूर से पहले भूमिका चावला थी 'जब वी मेट' के लिए पहली पसंद, बॉबी देओल भी आने वाले थे नजर

करीना कपूर से पहले भूमिका चावला थी 'जब वी मेट' के लिए पहली पसंद, बॉबी देओल भी आने वाले थे नजरबॉलीवुड एक्ट्रेस 21 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1978 को दिल्ली में जन्मीं भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत एड फिल्मों और म्यूजिक वीडियो से की थी। इसके बाद वह 'हिप हिप हुर्रे' और 'स्टार बेस्ट सेलर्स फुर्सत में' जैसे टीवी शो में नजर आईं। भूमिका चावला ने तेलुगु इंडस्ट्री से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था।

सामंथा रुथ प्रभु ने खोली अपनी सबसे बड़ी सच्चाई: ‘हीलिंग, शक्ति और आत्मविश्वास’ की राह प

सामंथा रुथ प्रभु ने खोली अपनी सबसे बड़ी सच्चाई: ‘हीलिंग, शक्ति और आत्मविश्वास’ की राह पदक्षिण भारतीय सिनेमा की स्टार सामंथा रुथ प्रभु, Grazia India अगस्त कवर पर अपने संघर्ष, हीलिंग और आत्मविश्वास की यात्रा साझा करती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने अनुशासन, सरल जीवन और आत्मविश्वास को अपनाया। अभिनय से लेकर उद्यमिता और प्रोडक्शन तक, समांथा आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि असली ताकत कठिनाइयों से ऊपर उठकर खुद को नए रूप में परिभाषित करने में है।

Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट लिस्ट आई सामने, जानिए इस बार कौन-कौन सेलेब्स आएंगे नजर!

Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट लिस्ट आई सामने, जानिए इस बार कौन-कौन सेलेब्स आएंगे नजर!सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त को होने जा रहा है। शो को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं 'बिग बॉस' में इस बार कौन-कौन सेलेब्स नजर आने वाला है इसकी भी चर्चा हो रही है। कई सेलेब्स के नाम पर मुहर भी लग चुकी है।

डेब्यू सीरीज मंडला मर्डस की सक्सेस पर वाणी कपूर बोलीं- दुनियाभर से मिला प्यार ही सबसे बड़ा इनाम है

डेब्यू सीरीज मंडला मर्डस की सक्सेस पर वाणी कपूर बोलीं- दुनियाभर से मिला प्यार ही सबसे बड़ा इनाम हैनेटफ्लिक्स और वाईआरएफ एंटरटेनमेंट की पहली पौराणिक-क्राइम थ्रिलर सीरीज 'मंडला मर्डर्सऐ का प्रीमियर 25 जुलाई को हुआ। इस शो ने वाणी कपूर की स्ट्रीमिंग दुनिया में एंट्री दर्ज कराई, और इस चुनौतीपूर्ण व नए तरह के जॉनर में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
