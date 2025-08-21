प्राइम वीडियो ने मिलाया मैडॉक फिल्म्स संग हाथ, 8 फिल्मों की नई पोस्ट-थिएट्रिकल लाइसेंसिंग डील का किया ऐलान

प्राइम वीडियो ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्राइम वीडियो ने मैडॉक फिल्म्स के साथ मल्टी-ईयर लाइसेंसिंग कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत आठ सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों के वर्ल्डवाइड-एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स अब उनके पास होंगे।

इस पार्टनरशिप के साथ प्राइम वीडियो ने साफ कर दिया है कि वो इंडियन एंटरटेनमेंट को ग्लोबल लेवल पर और भी ज्यादा दमदार तरीके से पेश करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। मतलब ये कि अब भारतीय फिल्मों का असली मज़ा सिर्फ थिएटर में नहीं, बल्कि घर बैठे दुनियाभर के दर्शक उठा पाएंगे।

इन फिल्मों को प्राइम मेंबर्स 240+ देशों और टेरिटरीज़ में थिएटर रिलीज़ के कुछ ही समय बाद प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे। नई पोस्ट-थिएट्रिकल लाइसेंसिंग डील के बाद प्राइम वीडियो अब मैडॉक फिल्म्स की मशहूर और पसंदीदा हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्मों का एक्सक्लूसिव घर बन गया है, जो 2025 से 2027 के बीच थिएटर में रिलीज़ होंगी।

इसमें थामा शामिल है, साथ ही इस फ्रेंचाइज़ की दो और फिल्में भी जल्द अनाउंस की जाएंगी। स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म, जो मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स से आई थी, ने दिखा दिया था कि प्राइम वीडियो पर रिलीज़ के बाद एक फिल्म कितनी बड़ा हिट बन सकती है। सिर्फ यही नहीं, प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ से कहीं आगे ले जाकर इसके लिए एक अलग फैनबेस भी खड़ा कर दिया।

इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म परम सुंदरी भी शामिल है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर नज़र आएंगे। यह फिल्म 29 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होगी। इसके अलावा, सुपरहिट फ्रेंचाइज़ की अगली कड़ी शिद्दत 2 और बदलापुर 2 भी इसी डील में शामिल हैं। इसी बड़े लाइसेंसिंग कोलैबोरेशन का हिस्सा श्रीराम राघवन की डायरेक्ट की हुई इक्कीस भी है, जिसमें अगस्त्या नंदा लीड रोल निभाएंगे। इस लिस्ट में कई और फिल्में भी आने वाली हैं, जिनका ऐलान जल्द ही होगा।

यह कोलैबोरेशन प्राइम वीडियो और मैडॉक फिल्म्स के लंबे रिश्ते को और मज़बूत करता है। दोनों पहले भी मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं, जैसे स्त्री 2, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, स्त्री और कई और ग्लोबल ब्लॉकबस्टर्स। इसके अलावा, सुपरहिट को-प्रोडक्शन भूल चुक माफ पहले थिएटर्स में रिलीज़ हुआ था और फिर प्राइम वीडियो पर आया, जहां इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसी कड़ी में प्राइम वीडियो पर मैडॉक फिल्म्स की ओरिजिनल सीरीज़ जी करदा भी काफी पसंद की गई थी।

दिनेश विजन, सीईओ और फाउंडर, मैडॉक फिल्म्स ने कहा, हम हमेशा ऐसी कहानियां सुनाने में विश्वास रखते हैं जो चौंकाएं, मनोरंजन करें और लोगों के दिलों को छू जाएं और ऐसे पार्टनर्स के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं जो इसी सोच को मानते हों। प्राइम वीडियो ने हमेशा ऐसे सिनेमा को सपोर्ट किया है जो भाषाओं, जगहों और फॉर्मेट्स की सीमाओं से आगे निकल जाता है। हमें खुशी है कि अब ये फिल्में थिएटर से आगे बढ़कर प्राइम वीडियो पर अपना सफर जारी रखेंगी और दुनियाभर में और भी बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचेंगी।”

मनीष मेंघानी, डायरेक्टर और हेड ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा, हम दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स के साथ अपने स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन को और आगे बढ़ाकर बेहद खुश हैं। हमारा मकसद है कि दुनियाभर के दर्शकों तक दमदार कहानियाँ पहुँचाई जाएँ। यह मल्टी-फिल्म स्लेट न सिर्फ मैडॉक के यूनिक और बेहद पॉपुलर हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स और फ्रैंचाइज़ सीक्वल्स को आगे बढ़ाता है, बल्कि इसमें क्रिएटिव ओरिजिनैलिटी और नई स्टोरीटेलिंग का खास मेल भी है, जो मैडॉक की पहचान बन चुका है।