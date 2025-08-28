शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (06:42 IST)

शमिता शेट्टी ने राकेश बापट संग ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों खत्म हुआ रिश्ता

Shmita Shetty about her breakup
बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने बिग बॉस OTT 2021 में राकेश बापट के साथ अपनी लव स्टोरी शुरू की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में शमिता ने पहली बार इस रिश्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने ब्रेकअप को अपनी जिंदगी का एक “मिटा हुआ चैप्टर” बताया।
 
कैसे हुई प्यार की शुरुआत?
शमिता ने बताया कि बिग बॉस के घर में रहना एक अलग अनुभव था। उन्होंने कहा, "जब आप इतने लंबे समय तक एक घर में कैद रहते हैं, तो किसी के साथ जुड़ाव होना स्वाभाविक है। उस समय आप भावनात्मक सहारे की तलाश करते हैं।"
 
क्यों नहीं टिक पाया रिश्ता?
शमिता ने साफ कहा कि यह रिश्ता बाहरी दुनिया में नहीं हो पाता क्योंकि दोनों की सोच और पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा चैप्टर है जो मेरी जिंदगी से मिट चुका है।"
 
शांति से समझौता नहीं करूंगी – शमिता
शमिता ने आगे कहा कि अब वह अपनी शांति के साथ समझौता नहीं कर सकतीं। "एक स्वतंत्र और कामकाजी महिला होने के नाते मैं अपनी शांति को किसी रिश्ते के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। मैंने खुद के साथ खुश रहना सीखा है।"
 
राकेश और शमिता की लव स्टोरी
बिग बॉस OTT में शुरू हुई यह लव स्टोरी शो खत्म होने के बाद भी जारी रही, लेकिन जनवरी 2022 में शमिता ने सोशल मीडिया पर ब्रेकअप की पुष्टि की। उन्होंने फैंस से कहा था कि दोनों अब अलग हैं और उम्मीद जताई कि लोग उन्हें एक इंडिविजुअल के तौर पर प्यार करते रहें।
 
शिल्पा को है शमिता की शादी की फिक्र 
शमिता की बहन शिल्पा शेट्टी को शमिता की शादी की अभी भी फिक्र है। हाल ही में शिल्पा और शमिता, कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स के शो में नजर आई थीं, वहां पर शिल्पा ने कहा था कि शमिता की शादी होना चाहिए। वे हर कुआंरे लड़के के बारे में सोचने लगती हैं। गौरतलब है कि शमिता की उम्र 46 वर्ष की हो गई है। 
