गुरुवार, 21 अगस्त 2025
39 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधीं 'गोपी बहू' जिया मानेक, वरुण जैन संग किया भूत शुद्धि विवाह

Gopi Bahu got married
फेमस टीवी सीरियल 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू का किरदार निभाकर मशहूर हुई एक्ट्रेस जिया मानेक गुपचुप तरीके से शादी के बंधन में बंध गई हैं। 39 साल की जिया मानेक ने अपने साथी अभिनेता वरुण जैन संग शादी रचाई। इस खुशखबरी को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस संग शेयर किया है। 
 
कपल ने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी रचाई। जिया ने अपनी शादी की झलकियां सोशल मीडिया पर दिखाई है, जिसमें दोनों पारंपरिक आउटफिट में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जिया और वरुण बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 
 
इसके साथ जिया मानेक ने लिखा, ईश्वर और गुरु की कृपा और आप सभी के प्यार के साथ, हम इस हमेशा के लिए एक हो गए हैं - हाथ में हाथ डाले, दिल से दिल तक। हम दो दोस्त थे, आज पति-पत्नी हैं। इस दिन को इतना खास बनाने वाले सभी प्रियजनों के प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हूं। मिस्टर और मिसेज जिया और वरुण के रूप में हंसी, रोमांच, यादों और साथ से भरी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं।
 
जिया ने किया भूत शुद्धि विवाह 
जिया मानेक की पोस्ट के मुताबिक उन्होंने भूत शुद्धि विवाह किया है। यह योगिक काल की सबसे प्राचीन विवाह पद्धति है, जिसे सद्गुरु के आध्यात्मिक संगठन ईशा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भूत शुद्धि मानव शरीर के पांच तत्वों का शुद्धिकरण है। 
 
जिया मानेक ने 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। इसके अलावा वह जिनी और जूजू और मनमोहिनी जैसे शोज में काम कर चुकी हैं। वहीं वरुण जैन दीया और बाती हम, काली - एक अग्निपरीक्षा, मेरे अंगने में और पहरेदार पिया की जैसे कई शोज में काम किया है। 
