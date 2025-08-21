गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Prime Video announces the global premiere of Songs of Paradise to stream from August 29
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (13:55 IST)

प्राइम वीडियो ने किया सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, दिखेगी कश्मीरी गायिका राज बेगम की कहानी

prime video movie
प्राइम वीडियो ने फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' के प्रीमियर की घोषणा कर दी है। 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' पद्मश्री पुरस्कार विजेता राज बेगम की खास कहानी और सफर पर आधारित है। घाटी की खूबसूरत पृष्ठभूमि के साथ हिम्मत, पहचान और साहस को दिखाती यह फिल्म 29 अगस्त को ओटीटी पर दस्तक देगी।
 
एक्सेल एंटरटेनमेंट के प्रेजेंटेशन में और एप्पल ट्री पिक्चर्स प्रोडक्शन और रेनज़ू फिल्म्स प्रोडक्शन के प्रोडक्शन में बनी यह कहानी संगीत, हिम्मत और कश्मीर की पहली मशहूर प्लेबैक सिंगर की मजबूत भावना को दिखाती है, जिन्होंने न सिर्फ वहां की महिलाओं को प्रेरित किया बल्कि इंडस्ट्री में एक नई दिशा भी दी।
 
डायरेक्टर दानिश रेनज़ू द्वारा निर्देशित और उनके साथ निरंजन अयंगर और सुनयना काचरू द्वारा लिखित, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में सबा आज़ाद और सोनी राज़दान मुख्य भूमिका में नूर बेगम के रूप में दो अलग-अलग समयों में नजर आएंगी। इसके साथ ही ज़ैन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारुक रैना और लिलेट दुबे भी हैं। 
 

मनीष मेंघानी, डायरेक्टर और हेड ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग, प्राइम वीडियो, इंडिया ने कहा, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज एक नई और भावनात्मक कहानी पेश करती है, जो कश्मीर के समृद्ध संगीत परंपरा पर आधारित है और हिम्मत और स्वतंत्रता की कम जानी-पहचानी सच्ची कहानी दिखाती है, जिसमें शानदार अभिनय और विरासत है। 
 
रितेश सिधवानी ने कहा, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज एक ऐसी कहानी है जो कश्मीर की संस्कृति, भावनाओं और उम्मीदों को दिखाती है। यह फिल्म पद्म श्री विजेता नूर बेगम के जीवन के पन्नों को खूबसूरती से खोलती है, जिनकी आवाज ने न केवल कश्मीर को गर्व महसूस कराया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। हमें दानिश रेनज़ू के साथ मिलकर इस खास और दमदार कहानी को प्राइम वीडियो के साथ मिलकर पेश करने की खुशी है।
 
फिल्म के डायरेक्टर और राइटर दानिश रेनज़ू ने कहा, फिल्म सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, पद्म श्री विजेता राज बेगम को एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। वह रेडियो कश्मीर की पहली महिला आवाज़ थीं। यह फिल्म उनकी संगीत, विरासत और हिम्मत से प्रेरित एक भावुक कहानी बताती है, खासकर उस समय की जब समाज ने महिलाओं को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से बाँध रखा था। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की, जबकि उस समय सपने देखना भी एक तरह से मना था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट पर खाना खाकर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे अस्पताल, तबीय बिगड़ने की असली वजह आई सामने

रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट पर खाना खाकर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे अस्पताल, तबीय बिगड़ने की असली वजह आई सामनेबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही आदित्य धर की एक्शन फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों लद्दाख के लेह जिले में चल रही है। बीते दिनों इस फिल्म के सेट पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई।

कंचना 4 से तमिल सिनेमा में कदम रखने जा रहीं नोरा फतेही, बोलीं- दोनों इंडस्ट्री का अनुभव करना और उनसे सीखना रोमांचक

कंचना 4 से तमिल सिनेमा में कदम रखने जा रहीं नोरा फतेही, बोलीं- दोनों इंडस्ट्री का अनुभव करना और उनसे सीखना रोमांचकग्लोबल स्टार नोरा फतेही तमिल सिनेमा में धमाकेदार एंट्री करने जा रही हैं। वह लोकप्रिय हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'कंचना' के चौथे पार्ट में नजर आएंगी। इस फ्लिम में नोरा फतेही मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अपने नवीनतम गीत ओह मामा! टेटेमा की सफलता का आनंद ले रही नोरा अपने करियर के इस नए चरण को पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना रही हैं।

कानूनी पचड़े में फंसी जॉली एलएलबी 3, अक्षय कुमार-अरशद वारसी को न्यायपालिका का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा

कानूनी पचड़े में फंसी जॉली एलएलबी 3, अक्षय कुमार-अरशद वारसी को न्यायपालिका का मजाक उड़ाना पड़ा महंगाबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं। सुभाष कपूर के निर्देशन में बन रही यह फिल्म एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। फ्लिम के पहले पार्ट में जहां अरशद वारसी नजर आए थे, वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया था।

करीना कपूर से पहले भूमिका चावला थी 'जब वी मेट' के लिए पहली पसंद, बॉबी देओल भी आने वाले थे नजर

करीना कपूर से पहले भूमिका चावला थी 'जब वी मेट' के लिए पहली पसंद, बॉबी देओल भी आने वाले थे नजरबॉलीवुड एक्ट्रेस 21 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1978 को दिल्ली में जन्मीं भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत एड फिल्मों और म्यूजिक वीडियो से की थी। इसके बाद वह 'हिप हिप हुर्रे' और 'स्टार बेस्ट सेलर्स फुर्सत में' जैसे टीवी शो में नजर आईं। भूमिका चावला ने तेलुगु इंडस्ट्री से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था।

सामंथा रुथ प्रभु ने खोली अपनी सबसे बड़ी सच्चाई: ‘हीलिंग, शक्ति और आत्मविश्वास’ की राह प

सामंथा रुथ प्रभु ने खोली अपनी सबसे बड़ी सच्चाई: ‘हीलिंग, शक्ति और आत्मविश्वास’ की राह पदक्षिण भारतीय सिनेमा की स्टार सामंथा रुथ प्रभु, Grazia India अगस्त कवर पर अपने संघर्ष, हीलिंग और आत्मविश्वास की यात्रा साझा करती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने अनुशासन, सरल जीवन और आत्मविश्वास को अपनाया। अभिनय से लेकर उद्यमिता और प्रोडक्शन तक, समांथा आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि असली ताकत कठिनाइयों से ऊपर उठकर खुद को नए रूप में परिभाषित करने में है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com