रविवार, 19 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (16:07 IST)

दिवाली पर नए आलीशान बंगले में शिफ्ट होने जा रहे रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, जानिए कितनी है कीमत

Ranbir Kapoor new house
बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। दिवाली 2025 पर यह कपल अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आलिया और रणबीर मुंबई में अपने नए आलीशान बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। 
 
आलिया और रणबीर के इस बंगले की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। बीते काफी समय से यह बंगला बन रहा है। आलिया और रणबीर अक्सर अपने घर का काम देखने जाते रहते थे। अब गृह प्रवेश की जानकारी कपल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है। 
 
वायरल स्टेटमेट में लिखा है, प्रिय मीडिया मित्रों, दिवाली का मतलब कृतज्ञता और नई शुरुआत है। जैसे ही हम अपने नए घर में कदम रख रहे हैं, हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी और हमारे परिवार, घर और अच्छे पड़ोसियों की प्राइवेसी का ध्यान हमेशा रखेंगे। इस त्योहार के मौसम में हम आपको और आपके परिवार को अपना सारा प्यार भेजते हैं। शुभ दीपावली!- आलिया और रणबीर।
 
बता दें कि यह बंगला मुंबई के पाली हिल में कपूर खानदान के पुराने 'कृष्ण राज' बंगले की जगह पर बनाया गया ह। यह शानदार छह मंजिला बंगला है, जो ररबीर की दादी कृष्ण राज कपूर के नाम पर है। बताया जा रहा है कि रणबीर ने अपने बंगले को बेटी राहा के नाम पर रजिस्टर कराया है। 
Webdunia
