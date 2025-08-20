गुरुवार, 21 अगस्त 2025
उर्फी जावेद पर पालतू बिल्ली ने किया हमला, चेहरे पर आई चोट

Urfi Javed
बिग बॉस फेम और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उर्फी जावेद अपने अतरंगी आउटफिट की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं। वह एयरपोर्ट पर बोल्ड ड्रेस में पोज देती दिखती हैं। इस वजह से वह ट्रोल भी होती रहती हैं। लेकिन इस बार उर्फी अपने कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि किसी ओर कारण से सुर्खियों में आ गई हैं। 
 
दरअसल, उर्फी जावेद पर उनकी पालतू बिल्ली ने हमला कर दिया है। उर्फी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी आंख के नीचे गहरा घाव दिख रहा है और उसमें से खून बह रहा है। 
 
उर्फी जावेद ने कैप्शन में लिखा, कैट पेरेंट्स, क्या आप रिलेट कर सकते हैं? मैं बस सोफे पर बैठी हुई थी और अचानक मेरी कैट ने मुझे नोच लिया (गलती से)। 
 
इसके अलावा उर्फी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में उर्फी कैमरे के सामने अपनी आंख के नीचे लगी चोट को करीब से दिखाती नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर सुजन भी है।  उन्होंने हंसते हुए ये पूरा वीडियो बनाया और फैंस को अपना हाल बताया।
 
बता दें कि उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और आए दिन अपने फैशन एक्सपेरिमेंट्स की झलक दिखाती हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने लीप फिलर्स भी निकलवाए थे। उन्होंने अपने सूजे होठों की झलक भी फैंस के साथ शेयर की थी। 
 
