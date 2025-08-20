बुधवार, 20 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 20 अगस्त 2025 (11:43 IST)

क्या मिसेज कोमल हाथी ने भी छोड़ा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो? अंबिका रंजनकर ने खोला राज

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
टीवी का पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले काफी सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। हालांकि इस बीच कई कलाकार शो को छोड़ चुके हैं और उनकी जगह नए एक्टर्स की एंट्री हुई है। हाल ही में 'तारक मेहता' शो में एक नए राजस्थानी परिवार की एंट्री भी हुई है। 
 
वहीं शो से काफी समय से कोमल हाथी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अंबिका रंजनकर गायब चल रही हैं। अंबिका 'तारक मेहता' की शुरुआत से ही शो से जुड़ी हुई हैं। अंबिका के नहीं दिखने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी शो छोड़ दिया है। 
 
अब 'मिसेज हाथी' अंबिका रंजनकर ने शो छोड़ने की खबरों पर रिएक्ट किया है। टेलीचक्कर संग बात करते हुए अंबिका ने शो छोड़ने की खबर को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा, 'नहीं, मैंने शो नहीं छोड़ा है। मैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा हूं।'
 
अंबिका ने शो से गायब होते की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा, मैं कुछ निजी कारणों से दूर थी। मुझे अपने लिए कुछ समय चाहिए था। 
 
बता दें कि मेकर्स ने शो में एक नई राजस्थानी बिंजोला फैमिली की एंट्री कराई है। इस परिवार में चार सदस्य है। वहीं शो में रीता रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रमशा फारूकी ने शो छोड़ दिया है। उन्होंने शो में प्रिया आहूजा राजदा को रिप्लेस किया था। 
