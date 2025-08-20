फौजी के सेट से लीक हुआ प्रभास का लुक, मेकर्स ने दी लीगल एक्शन लेने की चेतावनी

साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनं अपनी अगली फिल्म 'फौजी' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को हनु राघवपुडी निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग करीब आधी खत्म हो चुकी है। 'फौजी' में फ्रभास का लीन लुक देखने को मिलने वाला है। अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए प्रभास ने कड़ी मेहनत की है।

वहीं अब 'फौजी' से प्रभास का लुक सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। वायरल तस्वीरें फिल्म के शूटिंग सेट की है। प्रभास का लुक लीक होने से मेकर्स काफी नाराज है। 'फौजी' के प्रोडक्शन हाउस मैथ्री मूवी मेकर्स ने इस मामले में लीगल एक्शन लेने की बात कही है।

We've observed that a lot of you are sharing a picture from the sets of #PrabhasHanu.



We are striving to give you the best experience, and these leaks bring the morale of the team down.



Any account sharing such pictures will not only be reported and brought down but will be… — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 19, 2025

मैथ्री मूवी मेकर्स ने एक्स पर पोस्ट किया, हम देख रहे हैं कि प्रभास-हनु की फिल्म के सेट कई तस्वीरें आप लोग शेयर कर रहे हैं। हम आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें लीक होने से टीम का मनोबल गिरता है। तस्वीरें लीक करने वाले अकाउंट की न केवल रिपोर्ट की जाएगी बल्कि उसे बंद करा दिया जाएगा। इस हरकत को साइबर क्राइम मानकर लीगल कार्रवाई की जाएगी।

फिल्म 'फौजी' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में प्रभास के साथ दिशा पाटनी नजर आएंगी। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और जया प्रसाद भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।