Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 8 नवंबर 2025 (12:24 IST)

सब्यसाची ने की दीपिका पादुकोण की दिल खोलकर सराहना, बताया भारत की सबसे भरोसेमंद और मशहूर शख्सियत

Sabyasachi Mukherjee
हाल ही में हुए एक ग्लोबल लीडरशिप समिट में, भारत के दो सबसे मशहूर क्रिएटिव आइकॉन दीपिका पादुकोण और सब्यसाची मुखर्जी एक साथ आए और एक सेशन में हिस्सा लिया, जिसने भारत की कला, फैशन और सिनेमा में बढ़ते वैश्विक प्रभाव को खूबसूरत तरीके से दिखाया। 
 
यह बातचीत लीडरशिप, क्रिएटिविटी और कल्चरल पहचान के बारे में थी और दो पायनियर्स के बीच एक खास पल पेश किया, जिन्होंने दुनिया के मंच पर भारतीय कहानी कहने के तरीके को नया रूप दिया है।
 
बातचीत के दौरान, लक्ज़री फैशन हाउस सब्यसाची के फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर सब्यसाची मुखर्जी ने दीपिका के बारे में गहरी इज्ज़त और स्नेह दिखाते हुए कहा कि वह भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे मशहूर शख्सियत हैं।
 
उन्होंने कहा, असल में, आप जानते हैं, वह शायद भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे मशहूर शख्सियत हैं। जब हम उन्हें ओलिंपिक या ऑस्कर में देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश के लिए कोई बेहतर ब्रांड या संस्कृति का प्रतिनिधि हो सकता है। मुझे लगता है कि दीपिका को हमारे कई लोगों की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दीपिका आप यह और भी ज्यादा करती रहें।
 
उनके शब्द सिर्फ दीपिका की दुनिया में पहचान के लिए उनकी तारीफ़ नहीं दिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि दीपिका ने दुनिया में भारत की छवि को कैसे नया रूप दिया है और भारत का असर बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने दुनिया भर में भारतीय प्रतिनिधित्व का रास्ता बनाया है, चाहे वह ग्लोबल लक्ज़री, हाई फैशन हो या अहम चर्चाएँ। 
 
कान्स और अकादमी अवार्ड्स जैसे बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से लेकर मानसिक स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तक, दीपिका ने लगातार अपने प्रभाव का इस्तेमाल सिनेमा से आगे लोगों पर असर डालने के लिए किया है।
 
समिट में उनकी बातचीत सिर्फ फैशन या शोहरत के बारे में नहीं थी, यह सांस्कृतिक नेतृत्व के बारे में थी। जैसा कि सब्यसाची ने सही कहा, दीपिका पादुकोण सिर्फ एक स्टार नहीं हैं, वह भारत की बदलती पहचान की एक निशानी हैं, एक वैश्विक प्रतिनिधि जो देश की भावना को हमेशा गरिमा और ताकत के साथ लेकर चलती हैं।
IFFI में इंडियन पैनोरमा में शामिल हुई द बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री बोले- सच्चाई को मिलता है सम्मान

IFFI में इंडियन पैनोरमा में शामिल हुई द बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री बोले- सच्चाई को मिलता है सम्मानविवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्सऐ सिनेमाघरों में आई और भारतीय सिनेमा की सबसे साहसी फिल्मों में से एक साबित हुई। फिल्म बिना किसी रुकावट के अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है और 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की भयावह सच्चाइयों को उजागर करती है।

'चिलगम' गाने में मलाइका अरोड़ा के अश्लील डांस मूव्स देख भड़के यूजर्स, हटाना पड़ा टीजर

'चिलगम' गाने में मलाइका अरोड़ा के अश्लील डांस मूव्स देख भड़के यूजर्स, हटाना पड़ा टीजरबॉलीवुड की डांसिंग दीवा मलाइका अरोड़ा अपने सिजलिंग मूव्स से आग लगा देती हैं। मलाइका जल्द ही रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह के गाने 'चिलगम' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस गाने का टीजर रिलीज हुआ है। हालांकि गाने में मलाइका के कातिलाना मू्व्स देखकर कई यूजर्स भड़क गए हैं।

Bigg Boss 19: सलमान खान ने एक्सपोज किया तान्या मित्तल का गेम प्लान, बोले- अब भैया से सैंया तक...

Bigg Boss 19: सलमान खान ने एक्सपोज किया तान्या मित्तल का गेम प्लान, बोले- अब भैया से सैंया तक...रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। सलमान एक बार फिर से घरवालों को रियलिटी चेक देते नजर आनेवाले हैं। इस बार सलमान खान के निशाने पर तान्या मित्तल आने वाली है। सलमान तान्या के गेम प्लान को एक्सपोज करने वाले हैं।

व्हाइट मिनी ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का सुपर हॉट अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

व्हाइट मिनी ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का सुपर हॉट अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलकारकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में रकुल का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है। रकुल अपने लुक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही है।

इंडियन आइडल: 23 साल बाद 'मोरे पिया' गाने के लिए फिर साथ आए श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूला

इंडियन आइडल: 23 साल बाद 'मोरे पिया' गाने के लिए फिर साथ आए श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूलाइंडियन आइडल के ग्रैंड प्रीमियर ने सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक शानदार यादगार पल लेकर आया है, जब श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूला ने शो के ग्रैंड प्रीमियर पर देवदास के प्रसिद्ध गाने 'मोरे पिया' को फिर से एक साथ गाया — पूरे 23 साल बाद इस क्लासिक डुएट को दोहराते हुए।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
