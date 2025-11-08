शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 8 नवंबर 2025 (17:29 IST)

Bigg Boss 19: घर से बेघर होंगे ये दो कंटेस्टेंट, नाम जानकर फैंस हो जाएंगे शॉक्ड!

Bigg Boss 19 Updates
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब शो से एक बेहद शॉकिंग खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार इस हफ्ते 'बिग बॉस' में डबल एलिमिनेशन होने जा रहा है। एक मजबूत कंटेस्टेंट शो से बाहर हो रहा है। 
 
हाल ही में शो में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बीमारी की वजह से बाहर गए प्रणित मोरे की दोबारा एंट्री हो गई है। इसी वजह से पिछले हफ्ते कोई भी एविक्शन नहीं हुआ था, यानी कोई कंटेस्टेंट घर से बेघर नहीं हुआ। ऐसे में अब मेकर्स डबल एविक्शन करने वाले हैं। 
 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज शो से बाहर हो गए हैं। इससे पहले बसीर अली और नेहल चुड़ासामा को एक साथ बाहर किया गया था। अभिषेक बजाज के एविक्शन की खबर सामने आते ही फैंस के बीच हलचल मच गई है। 
 
'बिग बॉस' की लेटेस्ट अपडेट्स देने वाले सोशल मीडिया पेज 'द खबरी' ने अपनी पोस्ट में बताया कि इस हफ्ते दो कंटेस्टेंट्स एविक्ट होंगे। एक अन्य पेज के अनुसार बाहर जाने वाले कंटेस्टेंट्स अभिषेक बजाज और नीलम गिरी होंगे।
 
खबरों के अनुसार इस हफ्ते नॉमिनेशन में कुल पांच लोग अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट थे। वीकेंड का वार एपिसोड में होस्ट सलमान खान ने सबसे पहले गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट को सेफ घोषित किया। इसके बाद 'बिग बॉस' ने प्रणित मोरे को स्पेशल पावर दी कि वे तीन नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी एक को बचा सकते हैं।
 
प्रणित ने अशनूर कौर को बचाने का फैसला लिया। नतीजा यह हुआ कि अभिषेक बजाज और नीलम गिरी की 'बिग बॉस' की जर्नी खत्म हो गई। दोनों को घर से बेघर कर दिया गया। अभिषेक बजाज शो की शुरुआत से ही सुपर एक्टिव थे। 
 
अभिषेक बजाज जैसे मजबूत कंटेस्टेंट के बाहर होने पर फैंस शॉक्ड हो गए है। एक यूजर ने कहा, 'यह बिल्कुल चौंकाने वाला और बेहद गलत है।' एक अन्य ने कहा, 'यह बिल्कुल गलत हुआ घर से सारा मसाला और एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गया।' 
 
